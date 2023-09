Calcio Serie B. Catanzaro-Ternana: Mister Vivarini presenta la sfida. Video

Calcio Serie B. Catanzaro-Ternana: Mister Vivarini presenta la sfida e la crescita della squadra nella conferenza stampa pre-gara

Nella conferenza stampa pre-gara tra Catanzaro e Ternana, il mister Vivarini, ha condiviso diversi punti cruciali riguardanti la preparazione e le aspettative della squadra. Ha iniziato commentando il lavoro svolto durante la settimana, evidenziando che la squadra stava prendendo forma dopo una buona prestazione contro Cremonese. Vivarini ha sottolineato l'importanza di aver inserito nuovi giovani talenti nella rosa per ringiovanire il gruppo.

Il mister ha enfatizzato il lavoro dedicato ai nuovi arrivati, cercando di far capire loro i principi di gioco e il progetto tecnico complesso del team. La squadra aveva lavorato intensamente per questa partita, cercando di affrontare la Ternana con la massima attenzione e cura dei dettagli. Nonostante le sfide extracampo e la mancanza di giocate casalinghe, il focus doveva rimanere sulla partita in quanto il campionato richiedeva impegno costante.

Il mister ha confermato che i nuovi arrivi, come Crane e Stoppa, erano in buona forma fisica e pronti per essere schierati. Avevano dimostrato le loro capacità nell'amichevole con la Primavera e fornivano opzioni solide per la squadra. Vivarini ha anche menzionato i giocatori che stavano migliorando dal punto di vista fisico, come Donnarumma, Ml, e Biasci.

Quando si è discusso della Ternana, il mister ha descritto la squadra avversaria come solida, esperta e fisicamente ben preparata. Ha sottolineato l'importanza di non concedere episodi favorevoli all'avversario e di mantenere il controllo del gioco. Vivarini ha anche riconosciuto che la squadra del Catanzaro aveva ancora margini di miglioramento, specialmente nell'aspetto offensivo.

Riguardo alle tattiche, il mister ha chiarito che la squadra stava adattando i principi dell'anno scorso alle esigenze del nuovo campionato, facendo attenzione alle transizioni e ai dettagli difensivi. Ha anche menzionato che Ambrosino stava migliorando dal punto di vista fisico dopo un infortunio.

Infine, il mister ha sottolineato la flessibilità della rosa, con giocatori che potevano ricoprire vari ruoli in base alle necessità della partita. Ha risposto alle domande sul mercato affermando che era concentrato solo sulla partita imminente e che il direttore sapeva come gestire le questioni di mercato.

In conclusione, il signor Vivarini ha mostrato fiducia nella squadra, riconoscendo i progressi fatti e l'importanza di continuare a crescere durante il campionato.