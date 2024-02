Calcio Serie B: Feralpisalò-Catanzaro 3-0. Il Catanzaro non c'è. Il commento e interviste post-partita del tecnico (Highlights-video)

PIACENZA 20 GEN. - Tre reti e per il Catanzaro non c'è scampo dando un minimo di respiro alla classifica della FeralpiSalò, sempre ultima in classifica, anche se riesce l'aggancio allo Spezia. Il primo vantaggio della formazione di mister Zaffaroniarriva subito, al 5’, grazie ad un destro preciso di Kourfalidis che riceve palla da Di Molfetta, controlla e tira trovando l’angolo alla sinistra di Fulignati. Ci vuole un po’ perché il Catanzaro inizi a carburare. Al 23’ Iemmello, sulla palla messa dentro da Vandeputte, calcia alto da buona posizione e pochi minuti dopo (26’) la FeralpiSalò ha una doppia occasione con Kourtalidis che viene murato da Veroli e quindi con Di Molfetta da fuori area, di poco impreciso. Due lampi giallorossi si registrano al 31’ con Pontisso dalla distanza e portiere di casa che blocca in due tempi ed al 32’ con Pizzignacco che salva su Vandeputte. Nel finale di tempo il contatto di Balestrero su Biasci viene ritenuto regolare, mentre al 45’ la traversa di Compagnon non è valida per la posizione irregolare del calciatore di casa.

Nella ripresa, al 5’, su una conclusione di Vandeputte viene lamentato un tocco di mano di Martella, ma si prosegue senza problemi rilevati dal Var. Ancora Catanzaro al 10’ con una verticalizzazione di Sounas che non trova compagni pronti a ribadire in rete. Scognamillo impegna Pizzignacco al 13’ ma ne viene fuori solo un corner. Nel momento migliore dei giallorossi arriva il raddoppio della FeralpiSalò, grazie al sinistro di Compagnon che s’invola sulla destra, fa fuori Veroli a suon di finte e controfinte e batte Fulignati. Vivarini ricorre ai cambi inserendo D’Andrea ed Ambrosino ma la Feralpisalò rischia il 3-0 con Compagnon (bravo il portiere giallorosso a sventare nell’occasione). Gli ulteriori cambi (entra anche Donnarumma negli ultimi minuti) non portano il risultato sperato, a parte una conclusione di Verna, nonostante il 70% di possesso palla, la spinta del Catanzaro non è mai concreta e nell’ultima occasione della gara c’è anche il rigore per i padroni di casa su Dubickas (fallo di Fulignati rilevato dal Var) che poi La Mantia trasforma, con la FeralpiSalò che restituisce al Catanzaro il risultato della gara d’andata.

Carlo Talarico

Il tabellino:

FERALPISALO’-CATANZARO 3-0

MARCATORE: 5’ pt Kourfalidis (F), 16’ st Compagnon (F), 53’ st La Mantia (rig. F).

FERALPISALO’ (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis (44’ st Hergheligiu), Fiordilino, Di Molfetta (26’ st Zennaro), Felici (44’ st Tonetto); Compagnon (26’ st Dubickas), Butic (44’ st La Mantia). A disp.: Minelli, Volpe, Verzelletti, Pilati, Voltan, Pietrelli, Parigini. All.: Zaffaroni.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm (25’ st Oliveri), Scognamillo, Brighenti, Veroli (40’ st Donnarumma); Sounas (21’ st D’Andrea), Verna, Pontisso, (25’ st Pompetti) Vandeputte; Iemmello, Biasci (21’ st Ambrosino). A disp.: Sala, Borrelli, Krastev, Krajnc, Miranda, Katseris, Stoppa. All.: Vivarini.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta.

Guardalinee: Mondin e Pagliardini.

Quarto uomo: Andeng.

Var: Paterna. Avar: Zufferli.

ESPULSO: nessuno.

AMMONITI: Di Molfetta (F), Felici (F), Verna (C), Pontisso (C), Vandeputte (C), Veroli (C), Fulignati (C).

NOTE: Spettatori: 3500 circa. Recupero: 1’ pt, 6’ st; corner 3-3.

Mister Zaffaroni -

Lo aveva chiesto: concretezza e precisione. E dopo l’immeritato kappao di Bolzano, è arrivata la risposta. Rabbiosa. Decisa. Compatta, anche in difesa. Ecco l'analisi del mister ai media del club:



"La concretezza oggi si è vista, soprattutto nelle seconde palle, nei contrasti, nei duelli, si è vista una squadra tignosa che voleva portare a casa un risultato importante contro una grande squadra. Oggi siamo stati bravi anche nella precisione offensiva, abbiamo creato occasioni e fatto gol. Dubickas ha fatto pochi allenamenti con noi ma si è inserito molto bene nel gruppo. Ora bisogna continuare così ma senza guardare la classifica".





Catanzaro Sconfitto 3-0 da FeralpiSalò: le dichiarazioni di Mister Vivarini"

Nella conferenza stampa che ha seguito la partita tra FeralpiSalò e Catanzaro, il tecnico giallorosso, mister Vivarini, ha affrontato le domande dei giornalisti riguardo alla pesante sconfitta della sua squadra.

Il mister ha iniziato analizzando la partita, riconoscendo il merito della FeralpiSalò e sottolineando la mancanza di determinazione da parte del Catanzaro. Ha ammesso che l'atteggiamento della squadra è stato forse troppo remissivo, specialmente in situazioni difficili e palle sporche.

Vivarini ha espresso la sua delusione per il fatto che la squadra non è riuscita a mantenere gli intenti dichiarati nella vigilia e ha riconosciuto la responsabilità, affermando che tutti, compreso lui, devono fare autocritica e lavorare duramente per preparare la prossima partita.

Il tecnico ha poi ribadito l'avvertimento dato in settimana sulle insidie di un confronto del genere, sottolineando che la sconfitta potrebbe essere imputabile non solo all'aspetto tecnico, ma anche a una mancanza di malizia in certi frangenti. Ha evidenziato il lavoro svolto sulla fase difensiva durante la settimana, pur constatando che la squadra ha subito un gol proprio su azione di aggressione al limite dell'area.

Rispondendo alle domande sui giocatori D'Andrea e Ambrosino, Vivarini ha indicato che la FeralpiSalò ha giocato una partita difensiva e che la sua squadra avrebbe avuto bisogno di più giocate individuali per superare la difesa avversaria. Ha riconosciuto le occasioni create, come il tiro di D'Andrea e la parata del portiere avversario su Van Put, ma ha sottolineato la determinazione e cattiveria della squadra avversaria.

La sconfitta giunge nel bel mezzo del mercato, ma Vivarini ha preferito evitare discussioni su eventuali movimenti e ha dichiarato che è il momento di stare zitti e lavorare. Ha ribadito la sua arrabbiatura per la situazione e ha preferito concentrarsi sul lavoro da svolgere.

Infine, il tecnico ha voluto riconoscere il supporto straordinario dei tifosi giallorossi, evidenziando l'abbraccio tra squadra e tifoseria al termine della partita. Ha concluso dicendo che vorrebbe sempre ricambiare l'affetto dei tifosi con risultati positivi e ha guardato con speranza alla prossima partita.











A breve highlights di Feralpisalò-Catanzaro