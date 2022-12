Calcio. Serie B: Frosinone corsaro, Reggina travolta 3-0. Ternana-Cagliari 1-0, Pavoletti sbaglia un rigore

Frosinone batte Reggina 3-0 (1-0) in una partita della 16/a giornata d'andata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. I gol: nel primo tempo Mulattieri al 34'; nel secondo tempo Roberto Insigne al 5' e Szyminski al 23'.



Ternana-Cagliari 1-0 in un anticipo della 16/a giornata del campionato di Serie B. A segno per gli umbri Falletti su rigore (8'). Nella ripresa rigore fallito dal cagliaritano Pavoletti.

Il quadro della 16/a giornata

(RISULTATI

Ternana-Cagliari 1-0

Parma-Benevento 0-1

Cittadella-Bari 0-3

Cosenza-Brescia 1-1

Genoa-Südtirol 2-0

Modena-Venezia 2-2

Perugia-Spal 0-0

Reggina-Frosinone 0-3

Pisa-Ascoli ore 18

Palermo-Como ore 20.30