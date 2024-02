Calcio Serie B. Mister Vivarini e il Catanzaro pronti a svelare le strategie vincenti contro il Brescia. Video

Vivarini alla vigilia di Catanzaro-Brescia. Dopo la sconfitta contro l'Ascoli, il mister ha riflettuto su cosa possa aver causato quel risultato e come prepararsi per l'importante confronto di domani.

Il Brescia verrà accolto in un'atmosfera particolare al Ceravolo, con circa 300 tifosi bresciani presenti e un gemellaggio rinvigorito tra le due tifoserie. Il mister è consapevole dell'importanza di questa partita e dell'organizzazione del Brescia sia in difesa che in attacco. È un avversario temibile con giocatori di alta qualità e motivati, quindi la sfida si preannuncia interessante.

Il mister ha sottolineato l'importanza di prendere campo, cercare profondità e fare le cose nel miglior modo possibile, considerando che il Brescia concede poco spazio per giocare. La squadra ha analizzato attentamente la partita e si prepara a sfatare alcuni tabù, come la lunga serie di risultati positivi del Brescia a Catanzaro.

Rispetto alla formazione, il mister ha dovuto valutare la situazione di Donnarumma, che è stato in differenziato durante la settimana. La sua presenza dipenderà dalle valutazioni effettuate nel pomeriggio. Tuttavia, il mister ha mostrato fiducia nei suoi giocatori, come Ambrosino e Biasci, e ha apprezzato il risveglio di Brignola e D'Andrea nelle settimane precedenti.

La partita si prospetta tatticamente interessante, con il Brescia che alterna il 4-4-2 in difesa e il 3-4-3 in possesso palla. Il mister è convinto che sia una partita da affrontare con il giusto spirito e la determinazione di essere padroni del campo. La tifoseria è stata molto coinvolta, e il mister spera di celebrare l'anniversario della curva con una vittoria.

Infine, il mister ha sollevato la questione della data della partita contro Reggio Emilia, che si terrà il giorno di Santo Stefano. Ha espresso la sua preoccupazione riguardo alla mancanza di rispetto per i giocatori e le loro famiglie, costretti a lavorare e viaggiare durante le festività.

In merito a possibili modifiche nella formazione nelle due partite ravvicinate, il mister ha dichiarato di prendere decisioni in base al dispendio di energia dei giocatori e al risveglio di alcuni elementi della squadra.





Di seguito la conferenza stampa integrale alla vigilia di Catanzato-Brescia