Calcio. Serie B, oggi in campo la 18° giornata. Premier, sfida al vertice tra Liverpool e Leicester

Serie B in campo oggi per la 18^ giornata di campionato. Si parte con il lunch match Cosenza-Empoli, poi sette gare alle 15: a chiudere il turno saranno Ascoli-Pisa (ore 18) ed Entella-Spezia (ore 21). Date e orari, il calendario completo

Quando si gioca la diciottesima giornata di Serie B?

Niente pausa per le feste natalizie, la Serie B scenderà in campo il 26 dicembre 2019 per la 18^ giornata di campionato. Un Boxing day nel segno della solidarietà: le maglie indossate dai calciatori, che per l’occasione avranno stampato sul retro il nome anziché il cognome dei protagonisti, verranno poi messe all’asta a il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Bambino Gesù, all’Associazione Gaslini Onlus di Genova e alla Fondazione Meyer di Firenze.

Quali partite si giocano giovedì 26 dicembre?

Tutte le squadre in campo in questo Boxing day di Serie B: saranno infatti ben 10 le partite in programma giovedì 26 dicembre 2019. Si parte con il lunch match delle 12.30 tra Cosenza ed Empoli, poi largo alle sette gare del pomeriggio. Alle 15, infatti, scenderanno in campo: Chievo-Benevento, Cremonese-Juve Stabia, Frosinone-Crotone, Livorno-Pescara, Salernitana-Pordenone, Trapani-Perugia e Venezia-Cittadella. Alle 18 riflettori accesi al Del Duca dove l’Ascoli affronterà il Pisa; a concludere la 18^ giornata di Serie B sarà il posticipo serale (ore 21) tra Entella e Spezia.

Qual è il big match di questo turno?

Sono davvero tante le partite di cartello in calendario in questo turno. Spettacolo annunciato già nella prima gara di giornata, quella tra Cosenza ed Empoli, due squadre in cerca di riscatto dopo un inizio difficile. Occhi puntati poi sul Benevento di Pippo Inzaghi, primo in classifica, che sfiderà in trasferta il Chievo (ore 15), settimo e a caccia di tre punti per piazzare un importante scatto in zona playoff. Sfida ad alta quota anche quella tra Frosinone e Crotone (ore 15). Da seguire con attenzione anche l’impegno del Pordenone, secondo, che affronterà in trasferta la Salernitana alle ore 15. Promettono gol, emozioni e spettacolo anche le gare tra Ascoli e Pisa (ore 18) ed Entella-Spezia (ore 21).

Il calendario della 18^ giornata di Serie B

Cosenza-Empoli, 26 dicembre, ore 12.30, Dazn1 (canale 209 di Sky);

Chievo-Benevento, 26 dicembre, ore 15.00;

Cremonese-Juve Stabia, 26 dicembre, ore 15.00;

Frosinone-Crotone, 26 dicembre, ore 15.00;

Livorno-Pescara, 26 dicembre, ore 15.00;

Salernitana-Pordenone, 26 dicembre, ore 15.00, Dazn1 (canale 209 di Sky);

Trapani-Perugia, 26 dicembre, ore 15.00;

Venezia-Cittadella, 26 dicembre, ore 15.00;

Ascoli-Pisa, 26 dicembre, ore 18.00, Dazn1 (canale 209 di Sky);

Entella-Spezia, 26 dicembre, ore 21.00, Dazn1 (canale 209 di Sky).

