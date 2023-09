Calcio Serie B. US Catanzaro attiva da oggi la sottoscrizione della “USCZ29 CARD”. I dettagli

La società US Catanzaro rende noto che, esclusivamente per i sostenitori giallorossi che vorranno sottoscrivere la “USCZ29 card”, sarà possibile già da oggi, sabato 29 luglio, acquistare la membership card sul portale di TicketOne (CLICCA QUI), al costo di 10,00 EUR.



Per i tifosi in possesso di una tessera del tifoso attualmente in corso di validità, l’acquisto della “USCZ29 card” potrà essere effettuato a partire da mercoledì 02 agosto, esclusivamente ai botteghini, al costo di 2,00 EUR, presentando un documento di riconoscimento e la vecchia tessera.



La Membership card è personale e non cedibile, nonché necessaria per completare l’acquisto dell’abbonamento e per usufruire dei servizi aggiuntivi previsti.