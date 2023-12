Calcio Serie BKT. Como-Catanzaro: Info Biglietti. Ecco i prezzi dei tagliandi, punti prevendita esterni, on-line e settore ospiti, i dettagli

Como 1907 comunica che sono in vendita i biglietti per la gara Como – Catanzaro, in programma sabato 28 ottobre alle ore 14:00.

I biglietti possono essere acquistati, fino alle ore 14:00 di sabato 28 ottobre, sul sito vivaticket.com o nei punti vendita Vivaticket. Il giorno gara sarà possibile acquistare i biglietti presso le biglietterie della curva e della tribuna, che rimarranno aperte dalle ore 11:30 alle ore 14:30 (salvo esaurimento biglietti). Sono in vigore restrizioni sull’acquisto dei tagliandi per coloro residenti nella provincia di Catanzaro.

BIGLIETTO OMAGGIO UNDER 10 – TRIBUNA COPERTA

I bambini fino a 9 anni compiuti potranno accedere gratuitamente alla Tribuna Coperta. È necessario indicare, in fase di acquisto, la tipologia di biglietto che include INTERO + OMAGGIO U10.

BIGLIETTI RIDOTTI UNDER 16

I giovani che in fase di acquisto non hanno ancora compiuto 16 anni avranno la possibilità di acquistare il biglietto a prezzo ridotto.

BIGLIETTI OMAGGIO UNDER 5

I bambini fino a 4 anni compiuti possono entrare allo stadio con il biglietto omaggio Under 5 purché accompagnati da almeno uno spettatore adulto, in possesso di regolare titolo d’accesso. È necessario indicare, in fase di acquisto, la tipologia di biglietto che include + OMAGGIO U5.

Per tutti gli adulti in possesso dell’abbonamento è sufficiente presentare, presso la biglietteria dello stadio, un documento di identità o il certificato di nascita dell’U5 o U10 (per la tribuna coperta), salvo esaurimento biglietti.





Si comunica che dalle ore 14:00 di oggi, venerdì 20 ottobre, sono in vendita i biglietti riservati al settore ospiti per la gara Como – Catanzaro, in programma sabato 28 ottobre alle ore 14:00.

I biglietti potranno essere acquistati fino alle ore 19:00 di venerdì 27 ottobre o fino ad esaurimento degli stessi, sul circuito Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati. Non sarà possibile l’acquisto il giorno gara.

Non sarà permesso il cambio nominativo su nessun titolo di accesso.

Il settore ospiti non è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie.

Prezzo online: €20 + commissioni

Presso i punti vendita: €22,22 + commissioni

Acquista QUI

COME RAGGIUNGERE LO STADIO

Per i supporters ospiti che raggiungeranno Como provenienti da Milano, percorrere la A/9 uscita Como centro direzione Parcheggio Como Centro, Via Colombo, 22100 Como. Parcheggio gratuito con servizio navetta, corse dalle ore 12:00. Garantito il rientro presso il parcheggio al termine della gara.