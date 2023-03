Calcio Serie C: aggiornamento per il derby Info tagliandi Crotone-Catanzaro. Prezzi biglietti e punti prevendita esterni, on-line, i dettagli

Calcio Serie C: aggiornamento Info biglietti Crotone-Catanzaro. Prezzi biglietti e punti prevendita esterni, on-line e settore ospiti, i dettagli

Il Football Club Crotone ha annunciato che la vendita dei biglietti per la partita Crotone-Catanzaro, valida per la trentunesima giornata del girone C di Lega Pro, inizierà oggi, venerdì 10 marzo, alle ore 15. La partita si terrà lunedì 13 marzo alle ore 20.30 presso lo stadio Ezio Scida.

Tuttavia, si comunica che, in conformità con le disposizioni delle Autorità competenti, la vendita dei biglietti sarà vietata ai residenti di Catanzaro e della sua provincia.

Inoltre, la vendita dei biglietti sarà possibile solo presso i punti vendita autorizzati di VivaTicket situati nella città di Crotone e presso il Ticket Point ufficiale in via G. Di Vittorio. Quest'ultimo sarà aperto sabato 11 e domenica 12 marzo dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15.30 alle 19, mentre lunedì 13 marzo sarà aperto dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 con orario continuato fino all’inizio della partita (salvo l'esaurimento della coda per l'acquisto).

Siamo certi che i tifosi della squadra locale non vedono l'ora di assistere a questo match cruciale per il campionato di Serie C, e siamo sicuri che lo stadio Ezio Scida sarà pieno di energia e tifo.

