Calcio Serie C, ai raggi x: Catanzaro-Monterosi

CATANZARO, 15 MAR. - L’incontro tra Catanzaro e Monterosi sarà la 1.000ma partita disputata dal Catanzaro nella terza serie nazionale ad oggi chiamata serie C. Con l’avvento del campionato di I° Divisione gir. E del 1930-31, più precisamente il 28 Settembre 1930 i giallorossi debuttavano in terza serie affrontando la Salernitana in terra campana, con risultato finale di 3-1 per i padroni di casa. Da allora il campionato ha variato più volte nome, divenendo serie C a gironi, C suddivisa per Lega ad area geografica, C a girone unico, poi C/1, Lega Pro 1° divisione e infine Lega Pro, prima di riprendere l’attuale appellativo di serie C.

PRECEDENTI

Quarta occasione in cui si affronteranno Catanzaro e Monterosi con i 3 precedenti il cui bilancio è perfettamente in equilibrio con 1 vittoria per parte e 1 pareggio, anche il computo delle reti fatte è di 3 per parte. Il primo incontro ufficiale si è svolto il 28 novembre 2021 alla 16° giornata del campionato di serie C gir. C 2021-22 sul campo neutro di Viterbo, con il risultato finale di 1-1 con le reti di Buglio al 1’ e il pareggio di Max Carlini al 29’ su calcio di rigore concesso per fallo di mano su tiro da fuori area di Brian Bayeye.

PRECEDENTI IN CASA

Al Ceravolo un solo precedente che risale al campionato scorso di serie C gir. C 2021-22, esattamente il 3 aprile 2022 alla 35° giornata, con il Catanzaro che esce sconfitto per 1-2. Le reti ad opera di Costantino al 49’, pareggio quasi immediato di Dimitrios Sounas al 54’ grazie ad un perfetto recupero di Antonio Cinelli che allarga alla sua sinistra per il solito Jari Vandeputte che gli restituisce la palla in area, tiro di prima intenzione che viene ribattuto proprio sui piedi del greco che all’altezza del dischetto di rigore di sinistro batte il portiere avversario. L’1-2 definitivo arriva all’85’ ad opera di Ekuban che di testa batte Branduani.

Numeri e statistiche a cura del Museo del Catanzaro Calcio