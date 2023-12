Calcio Serie C. Andreoletti e Zauli: due visioni di calcio dopo Benevento-Crotone

La battaglia dei Mister: Come Benevento ha ribaltato il risultato contro Crotone

BENEVENTO. - L'analisi del mister Andreoletti: la resilienza del Benevento nel dopo gara di Benevento-Crotone

La partita tra Benevento e Crotone, terminata con un risultato di 3-2, ha offerto spunti interessanti per l'analisi del calcio italiano. Il mister del Benevento, Andreoletti, ha condiviso le sue riflessioni nel dopo gara, sottolineando vari aspetti che hanno contribuito alla vittoria della sua squadra.

Un approccio equilibrato

Andreoletti ha iniziato sottolineando come la sua squadra abbia approcciato la partita con un buon equilibrio, difendendosi con ordine e ripartendo con qualità. Ha riconosciuto la qualità del Crotone, una squadra che sa giocare bene, e ha elogiato la sua squadra per essere riuscita a contenerla.

La forza del gruppo

Il mister ha enfatizzato la forza del gruppo, sottolineando come la squadra sia riuscita a rimanere ordinata anche quando era sotto di due gol. Ha parlato di un "gruppo straordinario" che ha lavorato duramente per ottenere questo risultato. "Quando sei sotto 2 a 0, il rischio di prendere un’imbarcata c'è, invece siamo sempre stati ordinati," ha detto Andreoletti.

L'Importanza del pubblico

Andreoletti ha anche parlato dell'importanza del pubblico, sottolineando come l'ambiente casalingo possa fare la differenza. "Chi gioca in casa ha la possibilità di giocare veramente in 12, noi a volte giochiamo anche in 12 e mezzo, a volte 13 grazie al nostro pubblico," ha affermato.

Versatilità tattica

Un altro punto chiave toccato da Andreoletti è la versatilità tattica. Ha sottolineato come la sua squadra abbia diversi sistemi di gioco a disposizione, il che rende difficile per gli avversari prevedere le loro mosse. Questa versatilità è anche un vantaggio nel mettere in campo i giocatori più in forma del momento.





Dopo Gara di Benevento-Crotone: Mister Zauli Riflette su una Sconfitta Amara

Nel post-partita di Benevento-Crotone, terminato con un sorprendente 3-2 a favore del Benevento, l'allenatore del Crotone, Mister Zauli, ha condiviso i suoi pensieri su una partita che ha visto la sua squadra passare da un vantaggio di 2-0 a una sconfitta.

"Abbiamo Buttato Via Tutto il Lavoro Fatto"

Mister Zauli ha espresso il suo rammarico per come la partita si è sviluppata, sottolineando che la sua squadra aveva fatto un'ottima partita fino a quel momento. "La squadra ha fatto un'ottima partita. Abbiamo pressato bene, palleggiato poco e creato due gol. Poi, in 10 minuti, abbiamo buttato via tutto il lavoro fatto", ha detto Zauli.

Palle inattive: la lacuna da migliorare

Una delle principali preoccupazioni per Zauli è stata la vulnerabilità della sua squadra su palle inattive. "Abbiamo subito gol su calcio d'angolo e su punizione laterale. È una nostra lacuna che dobbiamo assolutamente migliorare", ha affermato.

Esultanza controversa e cambi forzati

Riguardo all'esultanza di Vitale sotto la curva del Benevento, Zauli ha detto che se fosse vero, il giocatore avrebbe sbagliato. "Dovremmo essere concentrati sulle nostre cose e non dare nessuna possibilità all'avversario", ha commentato.

Inoltre, Zauli ha spiegato che il cambio di Gigliotti è stato forzato a causa di problemi di stomaco che il giocatore aveva sin dall'inizio della partita.

Futuro e carattere

Quando gli è stato chiesto del futuro della sua squadra, Zauli ha preferito non fare previsioni a caldo. Tuttavia, ha sottolineato che la squadra ha mostrato carattere e personalità, nonostante la sconfitta.