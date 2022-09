Calcio. Serie C: Catanzaro-Virtus Francavilla 3-1. Il commento post-partita del tecnico. Highlights

CATANZARO, 29 AGO - Buona la prima. Il Catanzaro supera la Virtus Francavilla nella gara d’esordio stagionale con tre reti ed al termine di una prestazione applaudita dal pubblico che ha fatto da cornice ad un pomeriggio calcistico di qualità. I titoli vanno all’ex di turno, Federico Vazquez che ha siglato una doppietta, triplicata nel finale da Vandeputte.

Catanzaro subito in avanti ed a rete. Carlini recupera una palla vagante, serve Vandeputte bravo a metterla dentro dalla sinistra per Vazquez la cui girata di sinistra fulmina Nobile. La Virtus ci mette un po’ a carburare ma poi cerca con Maiorino (tiro potente in diagonale) ed un colpo di testa di Miceli di riquilibrare, col Catanzaro che controlla e cerca di tanto in tanto di rendersi pericoloso.

Nella ripresa inizia meglio il Catanzaro ma dopo poco la Virtus Francavilla arriva al pareggio grazie alla trasformazione di un calcio di rigore (mani di Carlini) ad opera di Maiorino. Passano pochi minuti ed il Catanzaro torna in vantaggio ancora con Vazquez che raccoglie di testa l’assist da sinistra di Carlini. Nei minuti finali il Catanzaro fa la terza rete con Vandeputte che porta a spasso Miceli e Caporale e fa 3-1 con un diagonale. La gioia della squadra al triplice fischio finale viene ricambiata dalla curva che l'ha spinta incessantemente. Come ai vecchi tempi!

Carlo Talarico





Il tabellino:

CATANZARO-VIRTUS FRANCAVILLA 3-1

MARCATORI: 10' pt Vazquez (C), 8' st Maiorino (F rig.), 16' st Vazquez (C), 34’ st Vandeputte (C).

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Martinelli, Fazio, Gatti; Rolando (33’ st Bearzotti), Verna, Cinelli (45’ st Risolo), Vandeputte, Porcino (45’ st Tentardini); Carlini (33’ st Bombagi), Vazquez (24’ st Cianci). A disposizione: Mittica, Romagnoli, Welbeck, Ortisi. Allenatore: Calabro.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Carella (42’ st Magnavita) Prezioso (32’ st Ventola), Franco, Tchetchoua, Enyan; Maiorino, Ekuban (42’ st Mastropietro). A disposizione: Milli, Cassano, Puntoriere, Ingrosso, Feltrin, Gianfreda, Delvino, Miccoli. Allenatore: Taurino.

ARBITRO: Virgilio di Trapani.

Assistente arbitrale: Votta e Piedipalumbo.

Quarto ufficiale: Leotta.

AMMONITI: Franco (F), Fazio (C), Martinelli (C), Enyan (F), Ventola (F), Vandeputte (C).

NOTE: Spettatori 3121, di cui 2447 paganti e 674 abbonati, incasso non comunicato. Angoli: 5-3 per il Catanzaro. Recupero: pt 2’, st 4’.





