Calcio Serie C: Crotone, Mister Zauli affronta la sfida contro il Latina, ecco le strategie vincenti del tecnico. Video

Il Crotone si prepara alla sfida contro il Latina: Mister Zauli alla conferenza stampa

Nella conferenza stampa tenutasi alla vigilia della partita tra Latina e Crotone, il tecnico del Crotone, Mister Zauli, ha affrontato vari argomenti riguardanti la situazione attuale della squadra, gli obiettivi e le sfide che li attendono.

Il mister ha iniziato discutendo la situazione del Crotone in questa stagione. Ha sottolineato che la squadra presenta un buon attacco, ma ha bisogno di migliorare la difesa, specialmente sulle palle inattive. Concedere gol da situazioni come calcio d'angolo o punizioni laterali è un problema che il Crotone sta cercando di risolvere per migliorare il proprio rendimento.

Inoltre, Zauli ha parlato delle assenze nella squadra dovute a infortuni. Ha menzionato giocatori come D'Arco e Vitale, che non saranno disponibili per la partita contro il Latina. Ha anche accennato al fatto che Papini, pur essendo un talento, non è ancora completamente integrato nel gruppo.

La sfida contro il Latina è stata definita "difficile" da Mister Zauli. Ha elogiato il Latina per il suo ottimo avvio di campionato e ha sottolineato la loro fisicità e la presenza di giocatori di alta categoria. Ha chiarito che il Crotone dovrà affrontare questa partita con determinazione e coraggio, nonostante le assenze chiave nella squadra.

Un altro punto affrontato durante la conferenza è stato l'approccio alla gara. Il Crotone ha spesso subito gol all'inizio delle partite, creando una situazione in cui doveva recuperare. Mister Zauli ha riconosciuto l'importanza di evitare di andare sotto nel punteggio fin dall'inizio e ha lavorato con la squadra per migliorare l'atteggiamento iniziale.

Infine, Mister Zauli ha spiegato la sua scelta di cambiare modulo e la rotazione dei giocatori. Ha enfatizzato l'importanza di far sentire tutti i giocatori importanti, indipendentemente dal modulo o dalla formazione scelti. Ha dichiarato che vuole che ogni giocatore si senta coinvolto e motivato a dare il massimo quando scende in campo.

La conferenza stampa di Mister Zauli ha offerto un'interessante panoramica sulla preparazione del Crotone per la sfida contro il Latina. La squadra sembra determinata a migliorare la sua difesa e affrontare ogni partita con la giusta mentalità. Resta da vedere come si tradurranno questi discorsi in campo, ma i tifosi del Crotone possono sicuramente aspettarsi un impegno massimo da parte della loro squadra.

Di seguito la conferenza stampa integrale con Mister Zauli alla vigilia di Latina Vs Crotone