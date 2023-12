Calcio. Serie C. Crotone vs Picerno: Mister Zauli parla di strategie e problemi difensivi. Video

Alla vigilia del match, l'allenatore del Crotone parla di strategie, problemi difensivi e la necessità di rimanere positivi

"Una settimana difficile, ma siamo pronti per la sfida": Mister Zauli parla prima del match contro il Picerno

Crotone, Alla vigilia della partita tra il Crotone e il Picerno, il tecnico del Crotone, Mister Zauli, ha parlato ai media durante la conferenza stampa. L'allenatore ha affrontato diverse questioni, tra cui la recente sconfitta contro il Benevento e le aspettative per la prossima partita.

Un Clima sereno nonostante le difficoltà

"Nonostante una settimana che non è stata la più bella di sempre, c'è un clima sereno. Abbiamo studiato il Picerno, una squadra di qualità, e ci aspettiamo una partita molto difficile", ha detto Zauli.

Riflessioni sulla sconfitta con il Benevento

"La sconfitta con il Benevento ci ha lasciato l'amaro in bocca. Abbiamo dominato la partita, ma abbiamo subito due gol in pochi minuti. Tuttavia, vedo tanta qualità nella mia squadra e credo che abbiamo le capacità per superare questo momento difficile", ha aggiunto l'allenatore.

Problemi difensivi e palle inattive

Quando gli è stato chiesto dei problemi difensivi, in particolare sulle palle inattive, Zauli ha risposto: "Sappiamo che è una nostra lacuna, ma stiamo lavorando per migliorare. Non credo che prenderemo gol su palla inattiva in tutte le partite. Abbiamo fatto un po' di video insieme alla squadra per cercare di coprire questa lacuna".

Ottimismo per il futuro

Nonostante le difficoltà, Zauli si è detto ottimista per il futuro: "Dobbiamo essere positivi e credere in noi stessi. Questo è il carattere. Non mi abbatto sicuramente se arrivano due sconfitte perché ho vissuto momenti peggiori sia da giocatore che da allenatore".

La partita tra il Crotone e il Picerno si preannuncia quindi come un momento cruciale per la squadra di Zauli, che cerca di rimettersi in carreggiata dopo una serie di risultati negativi.

Ecco la conferenza Stampa integrale Crotone Vs Picerno, la conferenza stampa di Zauli