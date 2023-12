Calcio Serie C. Dall'esonero sfiorato alla riscossa: Zauli e il Crotone si preparano per la sfida contro il Foggia. Video

Zauli e il rinascimento del Crotone: una settimana di passione e tattica. Alla vigilia del match contro il Foggia, Mister Zauli ha tenuto una conferenza stampa al termine della sessione di allenamento di rifinitura.

Da momenti di crisi a una squadra unita: come l'allenatore ha trasformato il destino del club in soli sette giorni

In una conferenza stampa carica di emozioni, il mister del Crotone, Zauli, ha aperto il suo cuore, parlando non solo di tattica e di obiettivi stagionali, ma anche della sua passione irrefrenabile per il calcio. In una settimana che ha messo alla prova la sua carriera e il suo legame con la squadra, Zauli ha dimostrato che la passione può essere la chiave per superare anche i momenti più difficili.

La responsabilità di un allenatore

Zauli non ha esitato a parlare delle responsabilità che ricadono sulle sue spalle come allenatore. "Sono l'allenatore, loro i giocatori. Quindi loro devono avere la responsabilità per quanto riguarda i giocatori e io ho la responsabilità per quanto riguarda le responsabilità che deve avere un allenatore", ha dichiarato, sottolineando l'importanza del ruolo che svolge all'interno della squadra.

Una passione che unisce

Forse il momento più toccante della conferenza è stato quando Zauli ha parlato della sua passione per il calcio, definendo questa settimana come "la più bella" della sua carriera. Nonostante le voci di un possibile esonero, il legame emotivo che è riuscito a creare con i suoi giocatori sembra aver giocato un ruolo cruciale nel mantenere il suo posto. "La squadra è viva e c'è un'empatia", ha detto, sottolineando come questo legame sia fondamentale per il successo futuro.

Sfide tattiche e infortuni

Guardando al futuro, Zauli è consapevole delle sfide che la sua squadra dovrà affrontare, in particolare nella prossima partita contro il Foggia. Ha accennato a possibili cambiamenti tattici e ha fornito un aggiornamento sugli infortuni, annunciando che Andrea sarà fuori per un periodo prolungato, mentre Schirò rientrerà nel gruppo.

In una settimana che avrebbe potuto segnare la fine della sua permanenza al Crotone, Zauli ha dimostrato che la passione e l'empatia possono essere altrettanto importanti quanto la tattica e la preparazione fisica. Mentre la squadra si prepara per la sua prossima sfida contro il Foggia, una cosa è certa: sotto la guida di Zauli, il Crotone è più unito che mai, sia dentro che fuori dal campo.

Di seguito il video integrale della conferenza stampa con il mister Zauli alla vigilia di Crotone Vs Foggia