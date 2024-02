Calcio Serie C. Delusione per il Crotone, pareggio amaro contro il Sorrento - (Highlights - Video)

Nella partita tra Crotone e Sorrento, il tecnico del Crotone, Mister Federico Pellegrino, ha condiviso le sue opinioni sulla prestazione della sua squadra. Il risultato finale è stato un pareggio 1-1, ma le ultime fasi del match hanno lasciato amaro in bocca ai tifosi del Crotone.

Pellegrino ha iniziato commentando le ultime occasioni sprecate da Tumminello nel finale di partita, sottolineando quanto fosse cruciale capitalizzare su quelle opportunità. Ha sottolineato che, se il Crotone avesse segnato nel primo tempo, il risultato potrebbe essere stato diverso.

Il tecnico ha condiviso il rammarico per il pareggio, specialmente perché il Crotone era riuscito ad andare in vantaggio nel primo tempo, ma ha subito il pareggio negli ultimi minuti della partita. Ha ammesso di non aver visto l'episodio dal suo punto di vista sulla panchina e ha evitato di giudicarlo.

Pellegrino ha continuato a discutere delle occasioni perse e del grande intervento del portiere avversario su un tiro di Tuminello. Ha evidenziato il rimpianto per non essere riusciti a vincere la partita nonostante le opportunità create.

Riguardo alle prossime tre partite, Pellegrino ha notato che sono sfide difficili ma ha sottolineato l'importanza della continuità nelle prestazioni. Ha creduto che se la squadra mantenesse l'intensità e la determinazione mostrate in questa partita, avrebbero potuto ottenere buoni risultati.

Nel commentare il primo tempo, il tecnico ha spiegato che il Crotone era stato più cauto, consentendo al Sorrento di dominare il possesso palla. Tuttavia, ha osservato che non avevano corso grossi rischi e avevano sfruttato le opportunità di ripartenza.

In conclusione, il Mister del Crotone ha ribadito che l'obiettivo principale della squadra era cercare la vittoria, anche se poteva comportare qualche rischio in contropiede. Ha evidenziato l'atteggiamento determinato della sua squadra nel cercare di ottenere i tre punti nella sfida contro il Sorrento.











Di seguioto la conferenza stampa integrale dopo Sorrento Vs Crotone 1-1





Sorrento - Crotone 1-1 | Gli highlights