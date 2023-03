Calcio, Serie C: Gelbison-Catanzaro uno tsunami GialloRosso all'Arechi di Salerno ecco dove vedere l’incontro in tv e streaming

SALERNO. - La Gelbison di mister Esposito affronterà i giallorossi del Catanzaro all'Arechi di Salerno per la 33ª giornata di Serie C Girone C. L'attesa per la partita è alta, soprattutto per i tifosi del Catanzaro, che hanno già acquistato oltre 7mila biglietti per il settore Distinti. La promozione in Serie B è a un passo per la squadra calabrese, ma la Gelbison cerca punti salvezza e cercherà di ottenere un risultato positivo sul campo neutro di Salerno. Il Sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, e il Presidente della formazione calabrese, Floriano Noto, hanno ringraziato la Gelbison, il Comune di Salerno e la Salernitana per la disponibilità concessa nell'ospitare la partita, nonostante l'impegno agonistico della squadra locale. La gratitudine è stata espressa per la generosa simpatia con cui Salerno guarda alla città di Catanzaro.

In particolare, il Sindaco di Catanzaro ha espresso la sua gratitudine nei confronti del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, di tutto il suo staff e dell'onorevole Piero De Luca per la cortesia e la determinazione dimostrate nell'accogliere la richiesta di ospitare la partita. Il Presidente giallorosso, Floriano Noto, ha invece ringraziato la società Gelbison e il suo presidente, Maurizio Puglisi, per aver acconsentito allo spostamento della partita nello stadio Arechi di Salerno, così come il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, e il segretario generale Emanuele Paolucci per la sensibilità dimostrata. Noto ha poi espresso la sua gratitudine all'US Salernitana e in particolare al direttore sportivo Morgan De Sanctis, così come al sindaco di Salerno, per essere venuti incontro alla richiesta del Catanzaro Calcio. La partita si svolgerà quindi all'Arechi di Salerno, dove i tifosi del Catanzaro potranno essere vicini alla propria squadra in una partita che potrebbe valere la storia della formazione calabrese.

Gelbison – Catanzaro, dove vedere in tv e streaming: canale, niente diretta in chiaro / Serie C





É il giorno più atteso da un’intera tifoseria: il giorno della partita che vale la promozione in Serie B. Il Catanzaro (capolista del girone C di Serie C) è di scena allo stadio Arechi di Salerno per sfidare la Gelbison e centrare la certezza matematica del primo posto dopo un campionato letteralmente dominato. Si gioca la 33a giornata di campionato: calcio d’inizio alle ore 14:30 di domenica 19 marzo. Ma dove vedere la partita in diretta tv o in streaming?

GELBISON - CATANZARO: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

La partita tra Gelbison e Catanzaro sarà trasmessa in diretta su Sky, con la possibilità di seguire la partita in modo integrale sul canale 253, mentre sul canale 252 sarà trasmessa la diretta gol. Inoltre, sarà possibile vedere la partita in streaming su Eleven Sports, piattaforma che ha acquisito i diritti tv per trasmettere l'intero campionato. Per accedere alla visione della partita su Eleven Sports, è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile o uno stagionale, seguendo le informazioni riportate sul sito della piattaforma. Si precisa che non sarà possibile vedere la partita in chiaro, né tramite la Rai, che trasmette solo un match a settimana il lunedì sera, né tramite emittenti locali.

Si ricorda, inoltre, che per la visione di tutte le partite di Serie C e di tutti i contenuti di Eleven Sports, è ora inclusa anche nell'abbonamento alla piattaforma DAZN.

Infine, si segnala che per la visione della partita dall'estero, è necessario usufruire del servizio offerto da "196 Sports".