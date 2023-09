Calcio Serie C: Mieter Ivan Tisci e il tecnico Zauli nel dopo Crotone Vs Cerignola 1-1 (Highlights-Video)

Crotone vs. Cerignola: 1-1 delude il mister Zauli". Nella partita tra Cerignola e Crotone, che si è conclusa con un pareggio 1-1, il mister Zauli ha commentato l'incontro definendolo "scialbo" e un'occasione di riscatto dopo due sconfitte consecutive. Tuttavia, il riscatto auspicato non è stato raggiunto. Zauli ha riconosciuto che alcuni giocatori potrebbero non essere stati in forma ottimale, ma ha sottolineato la difficoltà del campionato.

Il mister ha notato che il Crotone ha iniziato la partita con un inizio poco brillante, ma poi ha preso il controllo del gioco con numerosi cross e possesso di palla. Tuttavia, ha sottolineato la mancanza di un guizzo decisivo. La partita si è concentrata soprattutto negli ultimi 10 minuti, quando entrambe le squadre erano stanche.

Zauli ha ritenuto che Cerignola abbia adottato una tattica difensiva, mentre il Crotone è stato lento nel palleggio. Tuttavia, il mister ha difeso la sua squadra, sottolineando che stanno affrontando una competizione molto difficile e che i risultati non sempre riflettono l'impegno dei giocatori.

Ha anche risposto alle domande tecniche, affermando che la squadra ha giocato principalmente con lo stesso modulo in quattro delle cinque partite giocate finora. Ha spiegato che le scelte dei giocatori dipendono dal campo e dalle circostanze e ha elogiato alcuni giocatori.

Zauli ha riconosciuto che la squadra ha avuto difficoltà nella creazione di opportunità di gol e ha evidenziato la mancanza di brillantezza. Ha anche sottolineato l'importanza della condizione fisica e ha notato che il caldo ha influenzato la partita.

Infine, il mister ha affermato che la squadra sta cercando di migliorare e che il campionato è molto competitivo. Ha respinto le accuse di non credere nella squadra e ha sottolineato che sono consapevoli delle sfide che stanno affrontando. Ha concluso dicendo che il Crotone sta lavorando per migliorare e che non vuole giustificare le prestazioni, ma cercare di essere costruttivo.

Il tecnico Zauli nel dopo gara di Crotone Vs Cerignole





Mr. Ivan Tisci dopo Crotone Vs Cerignola



Gli highlights di Crotone Vs Audace Cerignola