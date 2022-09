Calcio. Serie C: Rinviata Catanzaro Palermo. 10 Calciatori positivi al Covid. Ecco il dettaglio

CATANZARO, 23 OTT - A seguito del rinvio della gara Catanzaro-Palermo al prossimo 4 novembre, ore 17,30, disposto dalla Lega, si rende noto che i tagliandi riservati agli abbonati che avevano esercitato il diritto di prelazione saranno ritenuti validi. Con successiva comunicazione saranno indicati giorni e orari del ritiro.

La vendita dei ticket online sarà avviata nei giorni precedenti alla gara.

Palermo. Dopo il match con la Turris - rinviato proprio a ridosso del fischio d’inizio - anche la gara contro i calabresi non sarà giocata. Il Palermo, infatti, con dieci positivi al covid in squadra, compreso il tecnico Boscaglia, al momento non può scendere in campo, come già successo ieri.

“DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Catanzaro-Palermo, in programma domenica 25 Ottobre 2020, Stadio “Nicola Ceravolo”, Catanzaro, venga posticipata, sentite le società, a mercoledì 4 novembre 2020 con inizio alle ore 17.30”.