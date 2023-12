Calcio Serie C. Taranto trionfa su Crotone 2-1: Zauli sotto esame, Capuano in estasi. Video

Taranto vs Crotone: Zauli in cerca di rimedi, Capuano celebra la vittoria della sofferenza

TARANTO, 15 OTT. - In una serata tesa al Stadio Erasmo Iacovone, il Crotone ha subito una sconfitta per 2-1 contro il Taranto. Nonostante una prestazione combattiva, gli errori difensivi hanno pesato come un macigno sulla squadra di mister Zauli, che ha condiviso i suoi pensieri nel post-partita.

Nessuna scusa

"Chi vince ha sempre ragione, ma non sono il tipo di allenatore che cerca scuse," ha dichiarato un visibilmente frustrato Zauli. "Abbiamo commesso errori imperdonabili sui due gol. Dobbiamo assolutamente trovare un rimedio."

Un Inizio di campionato sottotono

Con otto partite alle spalle e un rendimento che lascia a desiderare, Zauli non nasconde la sua insoddisfazione. "Ogni partita richiede massima determinazione e un pizzico di scaltrezza per portare a casa il risultato. Non posso essere soddisfatto di questo inizio di campionato, soprattutto per i risultati."

Fragilità difensive: un problema persistente

La difesa del Crotone è stata messa sotto i riflettori per la sua fragilità, soprattutto su palle alte e calci piazzati. "Non è tanto un problema di compattezza, ma più che altro quando la palla si alza, andiamo in difficoltà," ha sottolineato Zauli, evidenziando un problema che sembra persistere da più partite.

Il Futuro è Incerto

Interrogato sulla sua posizione e sulla fiducia della società, Zauli ha risposto: "Non si è mai sereni quando si è allenatori. La società ti chiede di fare risultati e prestazioni. Sono il primo a fare autocritica e a mettermi davanti alle problematiche della squadra."

Mentre il Crotone cerca di ritrovare la sua forma, le parole di mister Zauli riecheggiano come un monito: è tempo di "trovare un rimedio" se la squadra vuole avere una chance di competere per una posizione nei play-off. Con la stagione ancora lunga davanti, resta da vedere se Zauli e la sua squadra saranno in grado di invertire la rotta.

Di seguito il video integrale di Taranto-Crotone 2-1, mister Zauli nel post gara







Taranto Sconfigge Crotone 2-1: Parole del Tecnico Capuano

La squadra di Taranto ha segnato una vittoria straordinaria contro Crotone, terminando la partita con un punteggio di 2-1. Nonostante lo stadio Iacobone fosse vuoto a causa delle restrizioni note, il supporto dei tifosi fuori dallo stadio è stato palpabile.

Una delle vittorie più belle

Al termine della partita, il tecnico Capuano ha espresso il suo entusiasmo: "È stata una delle vittorie più belle perché avevamo una miriade di assenze. Cianci è andato in campo nonostante non fosse in condizioni ottimali. Abbiamo fatto esordire un giovane del 2003, Capone, e spostato Esposito in attacco. È stata la vittoria della sofferenza, ma strameritata."

Primo tempo dominante

"Abbiamo fatto un gran primo tempo. L'occasione più importante l'abbiamo avuta noi per fare il 3-1 con Fiorani. Nonostante il gol su calcio d'angolo da parte di Crotone, siamo rimasti compatti e abbiamo voluto la vittoria a tutti i costi," ha aggiunto Capuano.

Squadra e tifosi uniscono le forze

L'abbraccio finale tra la squadra e i tifosi è stato descritto come un momento che "rimarrà negli annali della storia calcistica del Taranto". Capuano ha dedicato la vittoria alla città di Taranto e al presidente della squadra, invitandolo a "riflettere sulla sua decisione" di possibili cambiamenti futuri.

Problemi di formazione e coraggio

"Abbiamo avuto cinque giocatori fuori e altri cinque che non erano in condizioni. Abbiamo battuto una grande squadra e dimostrato che siamo un grande gruppo," ha detto Capuano. Nonostante la stanchezza e le richieste di cambio da parte di Cianci e Canut, il tecnico ha mostrato "grande coraggio" inserendo nuovi giocatori, una decisione che si è rivelata acuta.

"Se continuiamo a giocare e ad allenarci così, spero di recuperare tutti i giocatori al più presto e di essere un po' più tranquilli," ha concluso Capuano, lasciando i tifosi e la città di Taranto pieni di speranza per le partite future.

Di seguito il video con il testo integrale del tecnico Capuano nel dopo gara di Taranto-Crotone 2-1



Gli highlights di Taranto Vs Crotone 2-1