Calcio Serie C. Zauli post-partita Crotone-Messina 3-3: "Errori cronici e rammarico per opportunità sprecate" Video

Calcio Serie C. Zauli post-partita Crotone-Messina 3-3: "Errori cronici e rammarico per opportunità sprecate"

CROTONE. - In un match che ha visto il Crotone pareggiare 3-3 contro il Messina, l'allenatore Zauli ha espresso il suo rammarico per gli errori commessi dalla sua squadra.

Nonostante un inizio di partita difficile, il Crotone è riuscito a rimontare, ma ha poi ceduto il vantaggio, mostrando lacune difensive che Zauli ha definito "croniche".



Durante la conferenza stampa post-partita, l'allenatore ha sottolineato come la squadra abbia sprecato diverse opportunità per chiudere il match. "Il rammarico più grosso è che la squadra s'abbassa un po' di più quando passa in vantaggio e non è la stessa cosa come quando vuole recuperare," ha detto Zauli.

Le domande dei giornalisti si sono concentrate anche sulle scelte tattiche e sui cambi effettuati durante la partita. Zauli ha difeso le sue decisioni, spiegando che ha cercato di introdurre "freschezza" nella squadra, ma ha ammesso che gli errori individuali hanno avuto un impatto significativo sul risultato finale.

L'allenatore ha concluso sottolineando la necessità di migliorare in vari aspetti del gioco, in particolare nella fase difensiva, per evitare di compromettere ulteriormente la stagione. "Stiamo facendo degli errori che ci compromettono più di quello che la squadra semina durante una partita," ha affermato Zauli, lasciando intendere che il lavoro da fare è ancora molto.