Calcio Serie C. Zauli vs Auteri: Doppia Visione di un match Incerto - Highlights-Video

In una giornata dove il pallone ha danzato sul filo dell'equilibrio senza mai cadere da una parte o dall'altra, i riflettori si sono accesi sui commenti post-partita dei due allenatori, Mister Zauli del Crotone e Gaetano Auteri del Benevento.

Da una parte, Mister Zauli riflette sul pareggio come su un bicchiere mezzo pieno, pur tra i rimpianti per un palleggiatore in meno al centrocampo che avrebbe potuto cambiare le sorti della partita. La determinazione e il coraggio non sono mancati, ma il rimpianto di un'occasione d'oro sfumata aleggia nell'aria. L'accento è posto sull'importanza di ogni singolo punto in questo momento cruciale della stagione e sulla positività dell'integrazione dei nuovi giocatori che hanno mostrato immediatamente il loro valore. La cautela prevale nel commento sulla condizione fisica di Tumminello, con la speranza che non sia nulla di serio, mentre la fiducia regna sovrana pensando alle prossime sfide, con l'obiettivo di avvicinarsi al vertice della classifica.

Dall'altra parte, il Benevento di Auteri, nonostante le occasioni non concretizzate, esce dallo stadio con un senso di soddisfazione e crescita. Il mister loda la personalità mostrata dalla squadra e la capacità di giocare uniti. La mancanza di precisione sotto porta è stata compensata da una grande fisicità e dal gioco aereo, elementi chiave del Benevento. Auteri pone l'accento sull'unità e lo spirito collettivo come veri trionfi della giornata e guarda al futuro con pragmatismo e ottimismo, sottolineando la necessità di avanzare passo dopo passo.

Il pareggio lascia entrambe le squadre con un sapore di incompiuto, ma anche con la consapevolezza di un cammino lungo e ricco di possibilità, dove il lavoro di squadra e la determinazione saranno cruciali nel delineare il destino di Crotone e Benevento nelle restanti giornate del campionato.

Zauli riflette sul pareggio: 'abbiamo un palleggiatore in meno al centrocampo'

CROTONE – In una partita caratterizzata da intensi scontri e occasioni da gol mancate, il Crotone e il Benevento si sono divisi i punti in uno stallo senza reti che lascia entrambe le squadre con un sapore di rammarico. Al termine dell'incontro, il tecnico del Crotone, Mister Zauli, ha condiviso le sue impressioni con i giornalisti in sala stampa.

Nonostante il risultato asettico, il Crotone ha dimostrato coraggio e determinazione, elementi evidenziati dal mister nel suo commento post-partita: "Abbiamo avuto la prima grande occasione - sottolinea Zauli - e se avessimo concretizzato, la partita avrebbe preso un'altra direzione."

In un campionato dove ogni punto può essere decisivo, il pareggio muove la classifica ma lascia il tempo che trova, come ammesso dal tecnico: "Siamo a un punto della stagione dove non possiamo permetterci di lasciare nulla al caso, ogni occasione deve essere sfruttata."

L'integrazione dei nuovi giocatori è stata uno dei temi caldi della serata. Mister Zauli ha lodato l'apporto di Zanellato e Rispoli, i quali hanno dato un'impronta significativa al gioco del Crotone: "Sono arrivati giocatori importanti e hanno mostrato subito le loro qualità", ha dichiarato, sottolineando come il loro contributo sia stato fondamentale nel dinamismo della squadra.

Anche la condizione fisica ha avuto il suo peso nel dibattito post-partita, con un focus particolare sul gesto del flessore di Tumminello. Zauli si è mostrato prudente: "Valuteremo la sua condizione nei prossimi giorni, sperando che non sia nulla di grave."

Guardando al futuro, il Crotone si prepara a incontrare il Picerno con l'obiettivo di avvicinarsi al vertice della classifica. "La squadra sta prendendo coscienza dei propri mezzi", afferma Zauli, esprimendo fiducia nel potenziale del suo collettivo.

In conclusione, l'allenatore del Crotone ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra, nonostante l'assenza di gol: "Le difese oggi hanno avuto la meglio, ma la nostra convinzione e la nostra qualità ci fanno ben sperare per il proseguo del campionato."

Il Crotone ora si proietta alle prossime sfide, con la consapevolezza che il cammino verso i play-off è ancora lungo e ricco di insidie.

Di seguito il video integrale della conferenza stampa con mister Zauli dopo Crotone Vs Benevento 0-0





Crotone-Benevento: la grinta di Auteri non basta, ma la soddisfazione c'è

BENEVENTO - Nonostante un pizzico di amarezza per le occasioni mancate, Gaetano Auteri emerge dallo stadio con un sentimento di soddisfazione. "Abbiamo mostrato grande personalità," afferma il mister del Benevento. La partita, un duello acceso con ritmi alti e aggressività, ha visto il Benevento creare molteplici occasioni, mancando però quel tocco di freddezza nei momenti chiave.

Auteri non nasconde la sua predilezione per il gioco aereo e la fisicità, strumenti che i suoi attaccanti hanno cercato di sfruttare contro un Crotone ben organizzato. "Abbiamo giocato bene, creato tanto, ma ci è mancata la precisione sotto porta," continua Auteri, evidenziando la mancanza di quel guizzo finale che avrebbe potuto capovolgere il risultato.

L'allenatore si sofferma poi sulle prestazioni individuali, lodando i cambi tattici e l'impatto di giocatori come Simonetti, che ha dimostrato crescita e maturità nel corso della partita, e Terranova, il cui contributo fisico è stato fondamentale.

Nonostante la mancata vittoria, Auteri è chiaro nel suo messaggio: la squadra è in crescita, e l'unità dimostrata sul campo è la vera vittoria di questa squadra. "Abbiamo giocato da squadra, con spirito collettivo," insiste Auteri, sottolineando l'importanza di giocare uniti e mantenere una visione collettiva.

Guardando al futuro, il tecnico del Benevento è pragmatico ma ottimista. "Pensiamo partita dopo partita, step by step," dichiara, ponendo l'accento sulla necessità di mantenere la squadra concentrata e motivata. Con un calendario fitto e impegnativo, Auteri è consapevole che la profondità della rosa sarà cruciale e si dice fiducioso di poter presentare una versione ancora migliore del Benevento nelle prossime uscite, magari con nuovi interpreti pronti a lasciare il segno.

In conclusione, nonostante il risultato non abbia premiato il Benevento, l'ottimismo e la fiducia di mister Auteri lasciano intravedere una luce per le prossime sfide. Il cammino è ancora lungo, ma la direzione sembra quella giusta.

Di seguito il video integrale della conferenza stampa con mister Auteri dopo Crotone Vs Benevento 0-0





Crotone - Benevento 0-0 gli highlights