Calcio. Serie A: Lecce-Sampdoria 1-1, pareggio che scontenta entrambe. In gol Ceesay alla mezz'ora, Jesè risponde nella ripresa

Il Lecce passa in vantaggio nel primo tempo, la Sampdoria pareggia nel secondo. È questo il riassunto di una partita che ha visto i salentini dominare per lunghi tratti, senza però riuscire a trovare il gol del raddoppio, e poi farsi riprendere in occasione dell'unica vera palla gol creata dagli ospiti.

Nella prima frazione, la squadra di Baroni crea tantissime occasioni da rete, sfiorando l'1-0 con un colpo di testa di Umtiti e con un paio di conclusioni ravvicinate di Blin e Oudin. Il gol che porta avanti i salentini arriva al 31', quando Ceesay riceve l'assist di Strefezza e batte Ravaglia con un sinistro di controbalzo.

La Sampdoria non reagisce e il Lecce sfiora anche il raddoppio con Gallo, ma nella ripresa i salentini creano molto meno e cercano di gestire il vantaggio. Al 75', però, il neoentrato Jesé apre per Gabbiadini, che gli restituisce il pallone in area. Lo spagnolo riceve e supera Falcone con un pallonetto di prima, trovando il pareggio blucerchiato.

Il Lecce non ci sta e sette minuti più tardi troverebbe anche il gol partita con Di Francesco, che batte Ravaglia da distanza ravvicinata, ma Mariani annulla per fuorigioco. Nel finale ci provano anche Colombo da una parte e Murillo dall'altra, ma il risultato non si smuove dall'1-1.