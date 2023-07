Calcio. Serie A Napoli-Inter 3-1: il commento post-partita dei protagonisti. Spalletti: “vincere stasera era stimolante. Abbiamo dimostrato la qualità che ci ha contraddistinto per l’intera stagione”

"Vincere stasera era stimolante ma anche importante per tanti motivi e perché avevamo di fronte una finalista Champions". Luciano Spalletti commenta l'ennesima vittoria del suo Napoli che ha battuto tutte le 19 squadre di Serie A.

"L'impresa conseguita in questo campionato non è figlia di un periodo ma della qualità evidenziata sia stasera che in tutto l'anno"

"Aver battuto l'Inter rafforza i nostri numeri e testimonia di una stagione straordinaria. Abbiamo dimostrato cuore, personalità, mentalità, disponibilità al sacrificio. Questo anche in futuro non ha bisogno di null'altro".

"Quello che voglio sottolineare è che nel calcio il possesso palla conta. Lo abbiamo visto quest'anno, perchè le avversarie le fai correre, le fai sbattere e poi puoi imporre la tua idea e la tua qualità".

"Sono d'accordo su chi dice che il calcio è facile da decifrare, ma è anche difficile da organizzare e svolgere. Noi abbiamo puntato tutto sul gruppo, sulla squadra e sulla abnegazione di cercare sempre la soluzione migliore. Stasera abbiamo avuto una una evidenza della qualità di gioco espressa in questa stagione esaltante"

Gaetano: “segnare al Maradona nell’anno dello scudetto è un sogno incredibile”

"Non riesco a spiegare l'emozione. Segnare sotto la Curva B, al Maradona, nell'anno dello scudetto è un sogno che mi sembra incredibile". Gianluca Gaetano è la copertina romantica di questo Napoli-Inter. Una parentesi del cuore da raccontare.

"E' una gioia che resterà sempre nella mia memoria, ho le immagini dentro di me e non le dimenticherò più".

"Ringrazio la squadra, i miei compagni che sono stati splendidi con me. La maglia azzurra per me è tutto, rappresenta un amore che ho addosso e spero di poter indossare questa maglia per tanti anni".

"Devo molto a Spalletti e lo ringrazio per le belle parole che mi ha detto sempre. E' un allenatore grandissimo che mi ha migliorato tanto. Ogni suo consiglio l'ho seguito ed è stato prezioso"





Al 'Maradona' il Napoli vince il big match contro la squadra di Inzaghi e fa en plein: battute tutte le 19 avversarie in campionato. In avvio grande chance non sfruttata da Anguissa, a un passo dal gol anche dopo il quarto d'ora.

Prima dell'intervallo Gagliardini viene espulso per doppio giallo. Nella ripresa Anguissa la sblocca al terzo tentativo. Nel finale Lukaku trova il pareggio, ma Di Lorenzo riporta subito avanti i suoi con una bellissima rete da fuori. Nel recupero la chiude Gaetano

Napoli batte Inter 3-1 (0-0) NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim (28' st Juan Jesus), Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski (37' Gaetano), Elmas (24' st Raspadori), Osimhen (24' st Simeone), Kvaratskhelia (37' st Politano). (95 Gollini, 12 Marfella, 19 Bereszynski, 55 Ostigard, 6 Mario Rui, 4 Demme, 31 Zedadka, 91 Ndombele, 23 Zerbin). All.: Spalletti. INTER (3-5-2): Onana, D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni (12' st Acerbi), Bellanova (28' st Dumfries), Gagliardini, Asllani, Barella (12' st Brozovic), Gosens (34' st Martinez), Lukaku, Correa (28' st Dimarco). (1 Handanovic, 21 Cordaz, 36 Darmian, 43 Akinsanmiro, 20 Calhanoglu, 50 Stankovic, 9 Dzeko). All.: Simone Inzaghi. Arbitro: Marinelli di Tivoli. Reti: nel st 21' Anguissa, 36' Lukaku, 39' Di Lorenzo, 49' Gaetano. Angoli: 4-1 per il Napoli. Recupero: 1' e 5'. Note: espulso Gagliardini (41' pt) per doppia ammonizione. Ammonito Elmas per gioco scorretto. Spettatori: 50 mila.