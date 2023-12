Commento nel post-partita del tecnico Simone Inzaghi: "vittoria importantissima. Lautaro è sempre più leader". Highlights Salernitana-Inter-04

Calcio Serie A: Salernitana-Inter 0-4. Simone Inzaghi Elogia Lautaro Martinez Dopo la Vittoria dell'Inter sulla Salernitana

SALERNO - Quattro reti di Lautaro piegano la Salernitana: il commento del tecnico nerazzurro. Un poker straordinario di Lautaro ha piegato la Salernitana. L'Inter vince 4-0 sul campo dei granata e continua a guidare la classifica di Serie A. Il commento di mister Simone Inzaghi nel post gara:

“È una vittoria importantissima, nel primo tempo dovevamo far gol e abbiamo creato tante situazioni. Nella ripresa abbiamo fatto meglio nella fase di non possesso. Abbiamo avuto un giorno e mezzo per preparare la gara, ma i giocatori hanno dimostrato grande disponibilità. Ho tanti giocatori esperti che sanno giocare queste partite, abbiamo concesso qualcosa ma dovevamo essere più bravi nel primo tempo, nella ripresa siamo andati meglio. Noi vogliamo fare più partite possibili come l'anno scorso, questo è il nostro obiettivo: è difficile giocando spessissimo, ma dobbiamo continuare in questa direzione. Lautaro è stato bravissimo, come tutta la squadra: in attacco Sanchez ha fatto un ottimo lavoro per 55', così anche Thuram. Quello di Lautaro è un ottimo avvio di stagione, oggi era il suo momento di riposare, ma ha sempre segnato con continuità e deve continuare così. È diventato capitano e si sente ancora più leader. Ha sempre lavorato bene, ha messo tanta esperienza, ha vinto tanti trofei, ma lui è un giocatore che lavora sempre bene ogni giorno ad Appiano. ”

È la notte del capitano nerazzurro che entra e in 35 minuti realizza quattro reti

C’è un prima e dopo Lautaro. C’è un prima e dopo i quattro gol realizzati dal capitano nerazzurro in 35 minuti nella notte straordinaria di Salerno, in cui l’Inter batte i granata all’Arechi per 4-0. È senza dubbio una delle sue serate più incredibili da quando veste la maglia dell’Inter. L’argentino è diventato il primo giocatore a segnare quattro reti da subentrato in una singola partita di Serie A.

L’inizio del match ha visto fin dal primo minuto gli uomini di Inzaghi determinati a fare la partita e a sbloccarla subito. Sono cinque le occasioni nei primi 10 minuti di gioco: le prime due sono di Thuram che va vicinissimo al gol dopo 5 minuti con una conclusione deviata da Ochoa sopra la traversa. Poi ci provano Sanchez e Dumfries. Un assalto vero e proprio che però non cambia gli equilibri. I granata resistono e a metà primo tempo prendono coraggio con Cabral che conclude a giro tirando fuori di poco. Poco dopo sono ancora i padroni di casa a provarci due volte con Kastanos senza però riuscire a sbloccare il match.

La squadra di Simone Inzaghi dopo un piccolo sbandamento ritorna a gestire il gioco e si fa rivedere nell’area della Salernitana con un velenosissimo Sanchez che di prima intenzione cerca la gioia personale negata da una respinta della difesa avversaria. I primi 45 minuti terminano con una fiammata di Cabral che finisce fuori.

La ripresa inizia con Kastanos che scalda debolmente le mani a Sommer. Al 62’ inizia il Lautaro show. L’argentino irrompe nel match con un delizioso tocco sotto dopo un assist di Thuram. Al 77’ dopo un’azione corale partita da Dumfries va a raccogliere l’assist di Barella e scaraventa in porta il secondo gol nerazzurro. Minuto 84: Thuram viene atterrato in area e cede la sfera al numero 10 che dal dischetto non sbaglia. Il poker arriva quattro minuti dopo quando mette in rete in girata il rasoterra perfetto di Carlos Augusto. Una prestazione sontuosa che dimostra ancora una volta uno stato di forma straripante e una leadership sempre più determinante. Tre punti importanti per l’Inter che continua a guidare la classifica con 18 punti, insieme al Milan.





Gli highlights di Salernitana Vs Inter 0-4 Serie A 23/24