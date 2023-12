Calcio Serie A. Zlatan Ibrahimovic fa il suo ritorno trionfale al Milan. Ecco tutti i dettagli

Calcio Serie A: Zlatan Ibrahimovic torna al Milan, annuncio imminente

MILANO 11 DIC. - È imminente l'annuncio del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Tutto lo staff del club rossonero è atteso a Milanello per dare il benvenuto al leggendario calciatore in un nuovo ruolo dirigenziale. Seguiremo la giornata minuto per minuto con il nostro inviato Peppe Di Stefano, che fornirà tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Ibra in azione per la terza volta: la sua storia con il Milan

Ibrahimovic fa il suo ritorno al Milan, ma questa volta non come calciatore, bensì in un ruolo dirigenziale presso RedBird, la società proprietaria del club rossonero. L'ultima volta che abbiamo visto lo svedese a Milano è stata la sua uscita dal mondo del calcio il 4 giugno scorso a San Siro. Dall'annuncio spettacolare del suo arrivo nel 2010, alla vittoria dello scudetto nel 2011, fino alla sua seconda esperienza con il Milan e al trionfo del 2022, e poi il suo addio nell'estate del 2023 prima di questo sorprendente ritorno: ripercorriamo i momenti più significativi della sua avventura con il "Diavolo".

Il ruolo di Ibra: presenza costante a Milanello vicino alla squadra

Stiamo aspettando con trepidazione il comunicato ufficiale da parte di RedBird, non del Milan, per scoprire quale ruolo formale verrà assegnato a Ibrahimovic. Tuttavia, sembra che l'ex attaccante sarà una presenza costante a Milanello, vicino alla squadra, con l'obiettivo di trasmettere i valori e la mentalità rossonera. Continuate a seguirci per ulteriori dettagli su questa interessante prospettiva con Peppe Di Stefano.

Dall'Atalanta all'Atalanta: una curiosa coincidenza

Ibrahimovic è tornato al Milan come calciatore il 27 dicembre 2019, pochi giorni dopo una devastante sconfitta contro l'Atalanta per 5-0. Ora, Zlatan fa il suo ritorno in rossonero, ma con un ruolo diverso, subito dopo un'altra sconfitta del Milan contro l'Atalanta, questa volta per 3-2 sabato a Bergamo. Una coincidenza curiosa che non passa inosservata.

Il ritorno di Ibra: le ultime notizie da Milanello

Il presidente rossonero Scaroni e l'Amministratore Delegato Furlani sono arrivati a Milanello, e ora attendiamo solo l'annuncio ufficiale del ritorno di Ibrahimovic al Milan. Seguiteci per le prime notizie direttamente da Milanello con Peppe Di Stefano.

Cardinale: "Zlatan non solo talento fisico ma spirito imprenditoriale"

"Quello che rende un vincitore del calibro di Zlatan non è solo il suo talento fisico, ma anche la sua mente acuta e il suo spirito imprenditoriale. In RedBird, abbiamo stabilito partnership con un gruppo altamente selezionato di atleti e artisti di livello mondiale, capaci di eccellere nell'ecosistema RedBird." Queste sono le parole di Cardinale riportate dal Financial Times.

Financial Times, Ibra: "Non vedo l'ora di contribuire"

"RedBird ha collaborato con alcuni dei più grandi atleti, squadre e figure imprenditoriali del mondo per creare attività significative e di impatto. Non vedo l'ora di contribuire ai loro investimenti nel mondo dello sport, dei media e dell'intrattenimento." Queste sono le dichiarazioni riportate dal Financial Times.

Ibra torna al Milan: l'annuncio ufficiale è ormai alle porte. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli.

