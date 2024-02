Calcio. Sfida al baratro dei PlayOut e sogno PlayOff: numeri e proiezioni per la Serie BKT

Quanti punti servono davvero? Un'analisi basata sulle tendenze e i dati delle ultime stagioni

Nella corsa alla salvezza e alla conquista di un posto nei play-off della Serie BKT nella stagione 2023-2024, gli appassionati e gli addetti ai lavori stanno calcolando febbrilmente i numeri critici. Per fare luce su questa intricata situazione, bisogna tuffarsi nell'analisi dei punti e delle tendenze delle stagioni passate.

Analizzando la stagione precedente, la soglia per la salvezza si è attestata intorno ai 40 punti. Questo dato emerge considerando che le squadre quartultime negli ultimi cinque anni hanno mantenuto una media di 39-41 punti. Con la squadra quartultima che si trova a 22 punti dopo 24 partite nella stagione in corso, e con 14 partite ancora da disputare, la proiezione suggerisce una soglia simile a quella degli anni precedenti. Tuttavia, il calcio è imprevedibile, e colpi di scena nelle partite restanti potrebbero alzare o abbassare questo limite.

Per quanto riguarda i play-off, le statistiche degli anni passati rivelano che le squadre ottave in classifica hanno chiuso la stagione con un punteggio medio di 52 punti. La squadra attuale in ottava posizione, con i suoi 33 punti e 14 incontri ancora da giocare, ha di fronte a sé una scalata ripida, ma non impossibile.

In conclusione, i numeri suggeriscono che per garantirsi la permanenza in Serie B, una squadra potrebbe aver bisogno di circa 40-42 punti, mentre per assicurarsi un posto nei play-off il traguardo è probabilmente oltre i 50 punti. Tuttavia, questi numeri non sono scolpiti nella pietra; il bello del calcio è che fino al fischio finale, tutto è possibile.