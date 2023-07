Calcio. Sorteggio del Secondo Turno dei Play-off Nazionali di Serie C: Squadre qualificate e accoppiamenti

Oggi alle ore 12, nella sede della Lega Pro in via Jacopo da Diacceto a Firenze, saranno definiti gli accoppiamenti del 2° turno dei play-off nazionali di Serie C 2023

FIRENZE. Oggi ad ora di pranzo avrà luogo nella sede della Lega Pro il sorteggio del Secondo turno dei Play-off Nazionali di Serie C. Sarà il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi a definire il percorso che porterà alle finalissime per la B del 13 e 18 giugno, appuntamento dunque alle ore 12 di martedì 23 maggio.

SECONDO TURNO PLAYOFF NAZIONALI SERIE C

TESTE DI SERIE: PORDENONE, CESENA, CROTONE, VIRTUS ENTELLA (3° – 79pt)

NON TESTE DI SERIE: PESCARA (3° – 65pt), LECCO (3° – 62pt), FOGGIA (4° – 61pt), VICENZA (7° – 58pt)

REGOLAMENTO

Al Secondo Turno della Fase dei Play-Off Nazionale partecipano le 5 squadre risultate vincitrici delle gare del Primo Turno e le 3 squadre classificate al secondo posto di ciascun girone al termine della regular season. Svolgimento Secondo Turno della Fase Play-Off Nazionale. Le gare del Secondo Turno della Fase Play-Off Nazionale si articoleranno attraverso 4 incontri in gare di andata e ritorno, secondo accoppiamenti tra le 8 squadre qualificate che prevedranno, come “teste di serie”, le 4 squadre di seguito indicate:

a) le 3 squadre classificate al secondo posto di ciascun girone nella regular season;

b) la squadra che, tra le vincitrici del primo turno di Play-Off Nazionale, risulterà meglio classificata delle altre ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo VI).

Le altre 4 squadre saranno accoppiate alle 4 “teste di serie” mediante sorteggio. Le squadre “teste di serie” disputeranno la gara di ritorno in casa. Le squadre che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso alla Fase della Final Four. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso alla Fase della Final Four le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare – andata e ritorno – avrà accesso alla Fase della Final Four la squadra “testa di serie”, ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo VI).