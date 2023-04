Calcio. Supercoppa: Catanzaro-Feralpisalò, info tagliandi ecco i prezzi dei biglietti, punti prevendita esterni, on-line su go2 e settore ospiti, i dettagli

A seguito della riunione operativa svolta in data odierna con la Lega PRO, ente unico organizzatore dell’evento in questione, si comunicano le modalità di prevendita per la gara US CATANZARO 1929 – FERALPISALO’ del 29/04/2023, ore 16:30.

MODALITÀ DI PREVENDITA

Esercizio prelazione per abbonati 22\23 solo Mercoledì 26\04, ore 10:30 – 18:00, botteghino stadio.

Inizio attività vendita esterna, Giovedì 27\04, ore 12:00

Inizio attività vendita “on line”, Venerdì 28\04, ore 15:00

Inizio vendite botteghino stadio, per rimanenze tagliandi, Venerdì 28\04, ore 10:30 – 18:00 e Sabato 29\04, ore 10:00 inizio gara.

TAGLIANDI

Curva Ovest “M.C” 12,00 € Intero – € 8,00 Ridotto – € 4,00 Ridotto U12

Distinti 20,00 € Intero – € 14,00 Ridotto – € 7,00 Ridotto U12

Tribuna Laterale OVEST 25,00 € Intero – € 18,00 Ridotto – € 9,00 Ridotto U12

Tribuna Laterale EST 25,00 € Intero – € 18,00 Ridotto – € 9,00 Ridotto U12

Tribuna Centrale 32,00 € Intero – € 24,00 Ridotto – € 14,00 Ridotto U12

Tribuna Vip 42,00 € Intero – € 33,00 Ridotto – € 18,00 Ridotto U12

Curva EST – Ospiti – 12,00 € Intero



*RIDOTTO vale per Over 65 \ Donne \ Giovani 13-17 anni \ Disabili \ Acc. Disabile

* I prezzi sopra elencati saranno gravati da un diritto di prevendita di € 1,50





PUNTI PREVENDITA ESTERNI:

STORE ufficiale US Catanzaro – Corso Mazzini, 172/173 – Catanzaro

Tab. Ricevitoria ROTUNDO – Via della Stazione, 30 – rione Samà – Catanzaro

ROKS Bar – Piazza Martiri Ungheresi, 7 – rione Stadio – Catanzaro

SALA Giochi di MAURO A. – Via E. Vitale, 186 – zona Nord – Catanzaro

Bar Ricevitoria IL GIALLOROSSO – Corso Mazzini, 229 – Catanzaro

Punto ALL IN – Via Jannoni, 4 – Catanzaro

Punto STANLEY BET – Via Fontana Vecchia, 7 – Catanzaro

Punto DEPRO – Viale Pio X°, 148 – zona Nord – Catanzaro

SNAI corner – Via A. Gramsci, 14 – Catanzaro

Ag. SAIL POST – Viale Pio X°, 79 – rione Stadio – Catanzaro

Tabacchi PARROTTA – Via Scesa Gradoni, 67 – zona Sud – Catanzaro

Bar COLLANDO – Via Caprera, 148 – Catanzaro Lido

Bar Pub LA BODEGUITA – Via Pisacane, loc.tà Giovino – Catanzaro Lido

Bar 106 – Loc. La Petrizia – Sellia Marina

Bar Ricevitoria GERACE – Via Padre Pio, 1 – Montepaone Lido

Tab. Edicola MESSINA – Piazza D’Armi, 1 – Vibo Valentia

Ricordiamo che presso le zone di “prefiltraggio” dello Stadio “Nicola Ceravolo” sarà ancora effettuato, su ogni singolo spettatore, il controllo di corrispondenza tra biglietto e documento di identità esibito. Si consiglia vivamente, di presentarsi all’ingresso dello stadio con un congruo anticipo rispetto all’inizio dell’evento.

L’acquisto del biglietto comporta l’accettazione integrale delle disposizioni previste dal “Codice di comportamento del tifoso e di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche”, nonché dal “Regolamento d’uso Stadio Nicola Ceravolo e norme Etiche”, in conformità a quanto previsto dall’ art.12 c.10 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC.

Nelle condizioni di vendita è compresa quella di essere in possesso di idonea documentazione per l’acquisto del tagliando e per accedere allo stadio. Si ricorda inoltre che è obbligatorio per ciascun titolare di biglietto di assistere alla partita dal posto assegnato in fase di acquisto e indicato sul titolo.

Si ricorda che il settore della CURVA EST è riservato esclusivamente alla tifoseria OSPITE e non in vendita per la tifoseria locale.

Per questo evento sarà attiva la vendita “on line” su sito www.go2.it, da venerdì 28/04/2023.

Si raccomanda, infine, l’utilizzo delle prevendite nei giorni della settimana a ciò predisposti, per evitare, il più possibile, file e resse a ridosso dell’orario d’inizio gara al botteghino.

Si ricorda, infine che per tutte le gare di SUPERCOPPA, su disposizione dell’ente organizzatore, non saranno concessi alcun tipo di accredito, omaggio, pass di servizio, etc., rilasciati nel corso della stagione, da parte della scrivente Società.