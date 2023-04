Calcio. US Catanzaro 1929. Ufficiale: Foresti sarà il Dg del Catanzaro anche in Serie B

CATANZARO, 26 APR. - Diego Foresti sarà il direttore generale dell’US Catanzaro anche in Serie B. Il club del presidente Floriano Noto ha avviato la programmazione della prossima stagione partendo dal tassello più importante sotto il profilo della gestione societaria, procedendo al rinnovo del contratto al direttore Foresti: “Abbiamo voluto dare piena fiducia al direttore – ha commentato il presidente Noto – dopo l’ottimo lavoro svolto in questi tre anni, che ha consentito di strutturare al meglio la società e di farle fare un grande salto di qualità sotto il profilo gestionale, organizzativo e di immagine. Tutti presupposti fondamentali per il raggiungimento dei risultati sportivi, e siamo certi insieme riusciremo ancora a migliorare e a darci obiettivi sempre più ambiziosi”.

L’accordo per il rinnovo è stato raggiunto con grande soddisfazione da entrambe le parti. “Ringrazio la famiglia Noto per la fiducia che continuano a riporre nei miei confronti – è il commento del dg Foresti – e che voglio onorare con impegno e passione. Catanzaro mi ha accolto con un grande affetto, che spero dal canto mio di ricambiare lavorando a testa bassa per raggiungere i traguardi che questa piazza straordinaria merita”.