Calcio: US Catanzaro ufficiale, lo stadio "Ettore Giardinero" di Lecce sarà l'impianto alternativo del Ceravolo

CATANZARO, 17 GIU. - È lo stadio “Ettore Giardinero” – Via del mare di Lecce ad essere ufficialmente indicato come impianto alternativo per le gare casalinghe dell’US Catanzaro 1929, nell’eventualità in cui gli interventi di ristrutturazione del “Ceravolo”, in corso d’opera, non dovessero terminare entro l’avvio del campionato di serie B.

L’ufficialità è arrivata nelle scorse ore e la società giallorossa intende rivolgere un sentito ringraziamento al Prefetto della città salentina, Luca Rotondi, al questore, Andrea Valentino, al sindaco, Carlo Salvemini per la disponibilità dimostrata.





Nello stesso tempo la dirigenza delle Aquile, con in testa il presidente Floriano Noto, esprime assoluta riconoscenza al presidente della società pugliese, Saverio Sticchi Damiani, “con il quale siamo legati da un rapporto di sincera amicizia, per aver accolto senza tentennamenti la richiesta da noi avanzata e per aver perorato la nostra causa presso le istituzioni competenti”.