Calcio Us Catanzaro. Mister Vivarini elogia il Catanzaro: Addio o Continuità?

CATANZARO, 09 MAG. - Il tecnico del Catanzaro, mister Vivarini, ha scritto sulla sua pagina Facebook un messaggio di ringraziamento in cui elogia l'intero team: dai calciatori ai tifosi, passando per la società, lo staff tecnico e medico, e i direttori. Il tono del messaggio sembra indicare la fine della stagione, ma resta da capire se sia un addio definitivo o una semplice pausa prima della continuazione del lavoro. Qual è il significato di questo messaggio per il futuro del Catanzaro e del suo allenatore? È un addio o una continuità?

Di seguito il testo integrale:

Grande Stagione!! Calciatori immensi!! Tifosi impareggiabili!!Società straordinaria!! Staff tecnico di categorie superiori!! Staff medico competente!!! Direttori all’altezza!!!

Grazie a tutti per questa annata!!!