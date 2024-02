Calcio: US Catanzaro - Recuperi e Preoccupazioni nel bollettino medico ufficiale

Iemmello, Donnarumma e Krastev pronti, Ghion affronta una lunga assenza

CATANZARO, 10 GEN. - Dopo essere stati alle prese con diverse problematiche di natura fisica, buone notizie per il tecnico Vincenzo Vivarini e la sua squadra. I calciatori Pietro Iemmello, Alfredo Donnarumma e Dimo Krastev sono tornati completamente in forma e disponibili per scendere in campo.

L'allenamento odierno, che si è svolto presso lo stadio "Ceravolo," ha visto gli staff sanitario e tecnico fornire un resoconto dettagliato sulla situazione degli infortunati. Davide Veroli è sulla strada del pieno recupero, mentre Kevin Miranda ha subito una distorsione alla caviglia, le cui condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.

Anche Enrico Brignola, fermo a causa di un affaticamento muscolare, sta ricevendo le cure necessarie.

Purtroppo, le notizie non sono altrettanto positive per Andrea Ghion. Gli esami strumentali hanno rivelato una lesione muscolare che richiederà un periodo di recupero fino a quaranta giorni.

Mario Situm, che ha partecipato all'allenamento odierno, è stato tenuto fuori dalla partitella per precauzione a causa di un fastidio alla spalla. (Fonte US Catanzaro 1929)





In aggiornamento