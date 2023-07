US Catanzaro: Vivarini e Noto Siglano un Contratto ambizioso per la Serie A entro due anni, i dettagli

Calcio - US Catanzaro: Ieri è stata siglata con il sigillo con la firma tra il tecnico Vivarini e il presidente Noto, hanno firmato un contratto biennale con l'obiettivo ambizioso di portare la squadra in Serie A entro i prossimi due anni.

L'attesa dei tifosi GialloRossi era palpabile mentre il presidente Noto e il tecnico Vivarini mettevano la loro firma sul contratto. Come ogni imprenditore che si rispetti, Noto ha già elaborato un piano ambizioso per la Serie B, con una considerevole somma di denaro pronta ad essere investita.

Il nucleo fondamentale della squadra sarà confermato, dopo aver letteralmente dominato il campionato di quest'anno, e saranno effettuati sei importanti rinforzi sul mercato per rendere la squadra ancora più competitiva.

Il mister Vivarini, grazie alla sua dedizione e alla sua esperienza, si prepara ad affrontare la sfida di portare il Catanzaro in Serie A. Dimostra piena fiducia nel progetto e si impegna a lavorare duramente per raggiungere l'obiettivo prestabilito.

La società ha deciso di investire ingenti risorse sul mercato per costruire una squadra di prim'ordine e puntare alla promozione in Serie A entro i prossimi due anni. Saranno effettuati sei importanti innesti per rinforzare ulteriormente la rosa attuale.

Nonostante il successo della stagione precedente, il Catanzaro mira a migliorare la qualità della sua rosa. Il nucleo solido della squadra verrà mantenuto per garantire continuità e stabilità, ma l'arrivo di nuovi talenti solleverà il livello del team e affronterà le future sfide con ancora maggiore determinazione.

La città di Catanzaro e i tifosi delle aquile possono aspettarsi una stagione entusiasmante, caratterizzata da grandi ambizioni e da una squadra determinata a dare il massimo in campo. Nonostante le difficoltà, con il sostegno dei tifosi e l'impegno di tutti, il Catanzaro è pronto a lottare per il successo e a raggiungere traguardi sempre più elevati. Ora non ci resta che attendere il Calcio Mercato e far lavorare i tecnici e la società (Immagine archivio)





