Verso Qatar 2022. l'Italia fermata sullo 0-0 in Svizzera. Mancini da la colpa alla stanchezza. Video

Calcio. Verso Qatar 2022. Jorginho fallisce dal dischetto, l'Italia fermata sullo 0-0 in Svizzera

A Basilea gli azzurri non sfruttano alcune occasioni, fra cui la più clamorosa dagli undici metri. Pari comunque da non disprezzare in chiave qualificazione

Arriva il record assoluto, non la vittoria che serviva. Con lo 0-0 del St.Jakob-Park di Basilea l'Italia raggiunge quota 36 risultati utili consecutivi, come nessuno mai al mondo. Ma non coglie quella vittoria che avrebbe messo in discesa la qualificazione verso Qatar 2022.



Un pari con la Svizzera, comunque, non da disprezzare: nel gruppo C i conti con gli elvetici (sempre che i rossocrociati facciano percorso netto) si potranno fare fra le mura amiche a novembre.



A patto di non inciampare in altri ostacoli tipo bulgaria: mercoledì c'è la Lituania a Reggio Emilia. Chiellini (per Acerbi), Locatelli (per Verratti) e Berardi (per Chiesa) sono le tre novità di Mancini rispetto alla partita di Firenze. Nelle fila elvetiche del neotecnico Yakin mancano l'atalantino Freuler (squalificato), oltre a Xakha (covid), Embolo e Shaqiri.



Bene gli azzurri nella prima mezzora. Berardi ha una grandissima occasione su contropiede da corner, Sommer lo ipnotizza. Insigne prova il classico colpo a giro dal limite, largo. Nell'ultimo quarto d'ora la Svizzera prende il controllo del centrocampo e si fa pericolosa dalle parti di Donnarumma col colpo di testa di Akanji su punizione. Nella ripresa subito la chance per gli azzurri; Ricardo Rodriguez entra in ritardo su Berardi e provoca il rigore.



Al 53' va sul dischetto Jorginho che calcia debolmente, Sommer ringrazia e blocca. Per l'italobrasiliano il secondo errore consecutivo dal dischetto dopo quello nella 'serie' di Wembley (lì rimediò Donnarumma). Mancini rivoluziona l'attacco: Chiesa e Zaniolo (al rientro azzurro dopo l'infortunio) per Berardi e Immobile, Italia col 'falso nueve'.



Insigne, caparbio, si fa luce in area e costringe Sommer a un intervento complicato. Zakaria scalda la manona di Donnarumma. La Svizzera nel finale dà l'idea di accontentarsi del pari. (Rainews)

