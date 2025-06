Calciomercato Catanzaro: Polito resta, stretta di mano con Noto. Ora il futuro di Caserta

Tempo di lettura: ~2 min

Calciomercato Catanzaro: stretta di mano tra Noto e Polito, ora il nodo è Caserta

CATANZARO – Una lunga giornata di colloqui ha restituito certezze al futuro dell’US Catanzaro. Il presidente Floriano Noto e il direttore sportivo Ciro Polito si sono incontrati negli uffici di via Gioacchino da Fiore, dando vita a un confronto intenso, durato ore, ma conclusosi con una stretta di mano convinta. Segno inequivocabile: la collaborazione tra Polito e il club giallorosso continuerà anche nella prossima stagione.

La conferma del diesse napoletano, artefice della rivoluzione tecnica dell’estate scorsa, sgombra il campo da ogni dubbio: Polito resterà alla guida della direzione sportiva. Un rinnovo di fiducia che rappresenta un primo passo fondamentale per il calciomercato estivo del Catanzaro, chiamato a costruire una rosa competitiva per la prossima Serie B.

Polito, il tessitore silenzioso della rinascita giallorossa

Ciro Polito, arrivato a Catanzaro in un momento turbolento dopo le separazioni dolorose da Magalini e Vivarini, ha saputo ripartire con decisione. L'estate scorsa ha imbastito una serie di operazioni di mercato, alcune riuscite e altre meno, come fisiologico in ogni rivoluzione tecnica. Con il mercato di gennaio, però, Polito ha corretto il tiro, portando in rosa giocatori più funzionali al progetto di Caserta e scoprendo anche qualche talento prezioso.

Il caso più lampante è quello di Alexandru Ilie, giovane talento che ha brillato sotto la gestione di Caserta. La società, consapevole delle difficoltà nel trattenerlo a titolo definitivo, valuterà ora alternative, tra rinnovi di prestiti e nuove operazioni di mercato.

I prossimi passi: attacco e panchina da definire

Sul tavolo ci sono dossier importanti: trovare una spalla di peso per il capitano Iemmello, definire la situazione dei contratti in scadenza e dei prestiti, e gestire eventuali richieste di cessione. Ma prima ancora, sarà cruciale chiarire la questione allenatore.

Nei prossimi giorni è atteso un vertice a tre: Noto, Polito e Caserta si siederanno allo stesso tavolo per definire il futuro della panchina giallorossa. Un incontro che dovrà sciogliere il nodo più delicato: capire se esistono le condizioni per proseguire insieme oppure avviare un nuovo ciclo tecnico.

Il Catanzaro guarda avanti

La stretta di mano tra Noto e Polito segna un punto fermo importante: il Catanzaro riparte dalla continuità della propria area tecnica, ma la strada verso la costruzione di un progetto solido è ancora lunga. Con l’ambizione di regalare ai tifosi una squadra all’altezza delle aspettative e pronta a recitare un ruolo da protagonista nella prossima Serie B.

