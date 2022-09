CalcioMercato. Colpo a centrocampo per il Catanzaro calcio, Gabriele Rolando è GialloRosso

CATANZARO 28 LUG - Colpo a centrocampo per il Catanzaro. La società giallorossa dà il benvenuto a Gabriele Rolando che si lega al club con un contratto biennale. L’esterno destro classe 1995 approda al Catanzaro dopo aver disputato l’ultima stagione a Bari, dove ha collezionato 17 presenze e 2 assist. Originario di Genova e cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, Rolando conta 158 tra i professionisti collezionate tra Serie B e Serie C. L’esterno ha vestito le maglie di Latina, Palermo, Carpi e Reggina in cadetteria per un totale di 66 presenze 4 reti e 7 assist.

In Lega Pro, invece, è sceso in campo con i colori del Bari, della Reggina con cui ha vinto il campionato di Lega Pro, del Matera e del Como. Da annotare, infine, nel ricco palmarès del nuovo calciatore giallorosso, anche l’esordio in Coppa Italia con la maglia della Sampdoria nella stagione 2018/2019.