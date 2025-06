Calciomercato, colpo del Catanzaro: arriva Sayha Seha dall’Olympique Marsiglia

Tempo di lettura: ~2 min

Calciomercato Sayha Seha al Catanzaro: dal Marsiglia talento e fantasia per le Aquile

Il Catanzaro mette a segno un colpo di prospettiva e qualità nel mercato estivo. Come anticipato da Uscatanzarocalcionews già a gennaio, l’arrivo di Sayha Seha dall’Olympique Marsiglia attaccante esterno. Il giovane talento francese, classe 2004, si legherà alle Aquile a partire dal 1° luglio con un contratto triennale, più opzione per una stagione aggiuntiva, ora si attende solo l'ufficialità.

Esterno offensivo in grado di giocare su entrambe le fasce, Seha è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo. Il Catanzaro ha lavorato sotto traccia per mesi per assicurarsi il suo cartellino, affidandosi alla mediazione di figure di spicco come l’ex giallorosso Diomansy Kamara e all’agenzia Epic Sport di Ali Baràt, la stessa che cura gli interessi di calciatori di primo piano come Nicolas Jackson del Chelsea.

Descrizione tecnica? Estro, fantasia e classe sono i tre elementi che definiscono Seha. Un mix che promette di accendere la manovra offensiva del Catanzaro e di offrire soluzioni nuove sulle corsie esterne. Il suo profilo si inserisce perfettamente nella strategia del club, orientata alla costruzione di una squadra giovane ma ambiziosa.

Con questo investimento il Catanzaro guarda al futuro, puntando su un talento che, per caratteristiche tecniche e margini di crescita, potrebbe rivelarsi uno dei protagonisti della prossima stagione.

Il mercato è appena iniziato, ma il Catanzaro ha già lanciato un segnale forte: con Sayha Seha, le Aquile vogliono volare in alto.

