CalcioMercato. Francesco Bombagi è un nuovo giocatore del Catanzaro

CATANZARO 07 LUG - L’US Catanzaro 1929 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Francesco Bombagi.

La punta nata a Sassari e cresciuta nel settore giovanile della Torres e della Fiorentina, approda alla corte di mister Calabro dopo aver disputato le ultime due stagioni con la maglia del Teramo Calcio, con la quale ha collezionato 58 presenze e 17 reti.

Bombagi conta in totale 307 presenze tra i professionisti con 51 gol nel suo personale palmares. In Serie C ha vestito le maglie di importanti piazze come Pordenone, Catania, Juve Stabia, Grosseto, e Piacenza, mentre in serie B ha indossato le casacche di Reggina e Ternana, conquistando la cadetteria con la maglia del Pordenone nella stagione 2018-2019.

Bombagi arriva in giallorosso con un contratto biennale che lo legherà al club fino al 2023.