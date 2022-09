CalcioMercato: Juve su Icardi per il dopo CR7, la Fiorentina prova per Berardi

ROMA, 27 AGO - Ultimi giorni di calcio mercato e corsa all'acquisto per centrare l'affare migliore. Salutato Cristiano Ronaldo, la Juventus si guarda intorno a caccia di un sostituto e si riaccende la tentazione Mauro ICARDI.

Difficile strappare l'attaccante argentino al PSG, soprattutto se dovesse perdere Mbappè, ma intanto i bianconeri stanno provando a sondare il terreno con la formula del prestito oneroso. Un'alternativa che piace a mister Allegri è Gianluca SCAMACCA del Sassuolo. Sulla giovane punta, che oggi ha ricevuto la prima convocazione nella nazionale del ct Mancini, c'erano rumors riguardanti l'Inter, ma si dovrebbe trattare, appunto, solo di voci. All'estero affascina l'operazione di 'accerchiamento' del Real Madrid per arrivare a Kylian MBAPPÈ. Il Paris Saint Germain apre a una trattativa ed in Spagna già preparano la festa per l'accoglienza del campione francese.

Dopo che nella notte la squadra spagnola ha aumentato da 160 a 180 milioni la sua offerta, il club parigino ha accettato di "valutare" le richieste per il suo giocatore. Il prezzo iniziale era stato fissato a 220 milioni, ma secondo i media spagnoli il Real sta valutando come organizzare la festa di accoglienza al Bernabeu, tra domani o domenica. Al Sassuolo guarda anche la Fiorentina, alla ricerca di un esterno offensivo.

Il tecnico dei viola, Italiano, ha puntato il dito su Domenico BERARDI. Operazione non semplice perché il Sassuolo chiede una quarantina di milioni. Infatti si lavora anche sulle alternative, che potrebbero essere ORSOLINI del Bologna, MESSIAS del Crotone (sul quale è però anche il Torino) e PLATA dello Sporting Lisbona. Intanto, è sbarcato a Peretola il laterale Alvaro ODRIOZOLA, laterale sinistro in prestito per una stagione dal Real Madrid. Il Milan, dopo diversi acquisti, deve sfoltire la rosa.

Andrea CONTI è conteso da Sampdoria, Cagliari e Genoa. Proprio quest'ultimo sembrerebbe il club più vicino a chiudere la trattativa. BAKAYOKO domani sosterrà le visite mediche. Lo staff di Pioli proverà a portarlo in panchina già per la prima sfida di San Siro contro il Cagliari. Alla Roma manca ancora il centrocampista chiesto da Mourinho. Sfumato Granit Xhaka, Tiago Pinto starebbe pensando al messicano Hector HERRERA, trentunenne dell'Atletico Madrid.

La Roma sta cercando di inserire nella trattativa una contropartita tecnica, lo spagnolo Gonzalo VILLAR. Il Napoli lavora ancora per un centrocampista e spera in un colpo in dirittura d'arrivo, puntando a Sofyan AMRABAT, che potrebbe rappresentare il giusto rinforzo senza svenarsi. I partenopei vorrebbero prelevarlo in prestito con diritto di riscatto, mentre la Fiorentina chiede almeno 15-20 milioni di euro.