Calciomercato Serie B: rivoluzioni in panchina e nuovi volti in arrivo

Calciomercato Serie B: panchine pronte a cambiare, giovani in vetrina e sogni da big

Il calciomercato della Serie B 2025/2026 sta già tracciando le linee di una stagione che si preannuncia combattuta e imprevedibile. Oltre agli spostamenti di calciatori, a tenere banco sono le manovre attorno alle panchine e ai giovani in rampa di lancio. Di seguito le novità più rilevanti, con profili approfonditi di protagonisti e trattative calde.

Virtus Entella: Chiappella pronto a salire di categoria

Dopo la separazione con Fabio Gallo, la Virtus Entella ha individuato in Andrea Chiappella il profilo ideale per il nuovo corso. Allenatore giovane ma con idee molto chiare, Chiappella ha fatto bene con la Giana Erminio portandola a una salvezza tranquilla in Serie C. Il suo calcio propositivo e organizzato ha convinto la dirigenza a puntare su di lui per riportare entusiasmo e solidità.

Pescara: suggestione Vivarini per il post-Baldini

L’addio emozionante di Silvio Baldini ha lasciato un segno profondo nella piazza biancazzurra. Il Pescara pensa a Vincenzo Vivarini, tecnico esperto di Serie B, ex Empoli, Catanzaro e Frosinone, con un passato anche da vice allenatore proprio nel club abruzzese. Stimato per la sua capacità di lavorare sulla fase offensiva, Vivarini rappresenta una scelta romantica e razionale al tempo stesso.

Ascoli: Francesco Tomei vicino alla panchina

Tra i nomi più caldi per la guida dell’Ascoli c’è Francesco Tomei, tecnico giovane ma già apprezzato per le esperienze positive a Picerno e Monopoli. Conosciuto per la sua flessibilità tattica e per la valorizzazione dei giovani, Tomei rappresenta il profilo ideale per un club che vuole coniugare ambizione e sostenibilità.

Casertana: Gennaro Volpe idea concreta

Dopo anni solidi alla guida della Virtus Entella, Gennaro Volpe è pronto a rimettersi in gioco. La Casertana lo considera un nome serio per inaugurare un nuovo ciclo nel Girone C. Tecnico grintoso e benvoluto dai suoi giocatori, Volpe ha mostrato maturità gestionale anche nelle fasi più difficili della stagione.

Mantova: Cristiano Fratti, il portiere del futuro

Cristiano Fratti, classe 2007, è stato promosso con un contratto di apprendistato professionalizzante dal Mantova. Originario di Pieve di Coriano, Fratti si è già allenato con la prima squadra e ha mostrato doti tecniche e caratteriali da potenziale titolare futuro. Il suo rinnovo è un investimento sul territorio e sul talento locale.

Catanzaro: occhi su Jonas Harder dalla Fiorentina

Il centrocampista Jonas Harder, classe 2005, è un talento purissimo della Fiorentina Primavera. Dotato di visione di gioco e ottima tecnica, il Catanzaro sta trattando il suo prestito. L’obiettivo è dargli spazio e responsabilità in un ambiente competitivo ma stimolante. Potrebbe essere uno dei giovani rivelazione della prossima Serie B.

Como: sogno Morata, con l’amico Fabregas al telefono

Il Como non si nasconde più. Dopo una stagione in crescita, il club vuole fare il salto definitivo e ha puntato alto: Álvaro Morata. L’ex Juventus e Atletico Madrid ha parlato con Cesc Fabregas, suo amico e uomo forte del progetto Como. Il prestito in corso con il Galatasaray va risolto, ma c'è apertura da parte del giocatore. Sarebbe un colpo clamoroso per tutta la Serie B.

Virtus Entella: rinnovo per Davide Bariti

Esterno d’esperienza e cuore biancoceleste, Davide Bariti ha rinnovato fino al 2027. Classe 1991, nella scorsa stagione è stato uno dei protagonisti della promozione con gol, assist e leadership. La sua conferma certifica la volontà del club di mantenere un’anima forte all’interno dello spogliatoio.

Parma: scommessa Carlos Cuesta in panchina

Scelta innovativa quella del Parma, che ha affidato la prima squadra a Carlos Cuesta, 29 anni, assistente di Arteta all’Arsenal. Considerato un piccolo prodigio tattico, Cuesta è noto per l’approccio metodico, la cura dei dettagli e la capacità di comunicare coi giovani. Il suo arrivo è un messaggio chiaro: il Parma vuole stupire.

Campobasso: Juan Brunet per dare geometria

Il centrocampista argentino classe 1998 arriva dal Sestri Levante. Juan Ignacio Brunet è un mediano ordinato, capace di dare equilibrio alla squadra. A Campobasso potrà affermarsi definitivamente tra i professionisti.

Griglia riassuntiva aggiornata

Squadra Virtus Entella Andrea Chiappella Allenatore Giovane emergente, ex Giana Erminio, calcio offensivo Trattativa chiusa Pescara Vincenzo Vivarini Allenatore Ex Frosinone ed Empoli, già in passato al Pescara come vice In valutazione avanzata Ascoli Francesco Tomei Allenatore Tecnico flessibile, valorizza giovani, ex Picerno e Monopoli Vicino alla firma Casertana Gennaro Volpe Allenatore Ex Virtus Entella, leadership naturale e carattere Idea concreta Mantova Cristiano Fratti Portiere (classe 2007) Primo contratto professionale, prodotto del vivaio Rinnovo ufficiale Catanzaro Jonas Harder Centrocampista (2005) Regista della Fiorentina Primavera, ottima visione di gioco Prestito in trattativa Como Álvaro Morata Attaccante Ex Juventus, in contatto con Fabregas, servono passi col Galatasaray Interesse dichiarato Virtus Entella Davide Bariti Esterno Leader dello spogliatoio, rinnovo fino al 2027 Rinnovo ufficiale Parma Carlos Cuesta Allenatore Ex Arsenal, 29 anni, tecnico innovativo e tatticamente preparato Ufficiale Campobasso Juan Ignacio Brunet Centrocampista Ordinato, geometrico, proveniente dal Sestri Levante Ufficiale

