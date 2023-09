Calciomercato Serie B. US Catanzaro è Ufficiale Luka Krajnc è un nuovo calciatore dei Giallorossi

Luka Krajnc, esperienza internazionale e ritorno in Italia: Il nuovo ingresso nel Catanzaro

L’US Catanzaro 1929 comunica di aver acquisito a titolo definitivo e fino al 30 giugno 2025 le prestazioni sportive del difensorte sloveno LUKA KRAJNC. Il classe 1994 proviene dall’Hannover 96, formazione che milita nella 2. Bundesliga, la seconda divisione del calcio tedesco.

Prima di sbarcare in Germania, dove era approdato nella stagione 2020/21 vestendo la maglia del Fortuna Dusseldorf, KRAJNC ha conosciuto bene il calcio italiano militando sia in Serie A che in Serie B.

Tra le sue squadre il Genoa, il Cesena, il Cagliari, la Sampdoria e il Frosinone con cui ha disputato 4 campionati (dal gennaio del 2017 fino alla stagione 2019/2020). Il difensore conta anche 4 presenze nella nazionale maggiore del suo paese e 19 presenze nella nazionale under 21.