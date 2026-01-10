Calciomercato Serie B: tutte le operazioni della settimana e il ritorno del campionato

Tempo di lettura: ~3 min

Brunori alla Sampdoria, Verdi al Südtirol e De Luca al Modena: mercato invernale già decisivo

Il calciomercato invernale di Serie BKT entra subito nel vivo e accompagna il ritorno del campionato nel nuovo anno con una raffica di operazioni che stanno già incidendo sugli equilibri della stagione. Nei primi nove giorni di gennaio diverse società hanno accelerato, tra acquisti definitivi e prestiti mirati, per rinforzare organici e correggere le lacune emerse nella prima parte del torneo.

Serie BKT, mercato invernale: movimenti chiave e strategie dei club

Tra le operazioni più rilevanti spicca il passaggio di Matteo Brunori alla Sampdoria, un innesto pensato per aumentare peso offensivo ed esperienza in una squadra in crescita. Rinforzo importante anche per il Südtirol, che accoglie Simone Verdi con l’obiettivo di interrompere una lunga striscia negativa e ritrovare qualità negli ultimi metri. Il Modena punta invece su Manuel De Luca, arrivato dalla Cremonese, per dare continuità realizzativa e profondità al reparto avanzato.

Accanto ai colpi più mediatici, il mercato sta offrendo numerose operazioni funzionali: difensori esperti, centrocampisti di equilibrio e giovani in prestito per allungare le rotazioni in vista di una seconda parte di stagione intensa.

Riparte la Serie B: la 19ª giornata inaugura il 2026

Anno nuovo, stesso spettacolo. La 19ª giornata di Serie BKT, la prima del 2026, prende il via sabato 10 gennaio con sei partite alle ore 15:00, aprendo un weekend ricco di incroci pesanti per la classifica.

Frosinone-Catanzaro, il big match del weekend

Gli occhi sono puntati sullo stadio Benito Stirpe per Frosinone-Catanzaro. I calabresi arrivano lanciatissimi, forti di cinque vittorie consecutive, un filotto mai raggiunto prima nel torneo cadetto. I ciociari, capolista, cercano il terzo successo interno di fila, impresa che manca dal 2022.

Monza insegue, Venezia prova il colpo a Reggio Emilia

A un solo punto dalla vetta c’è il Monza, protagonista di un finale di 2025 eccellente: 30 punti raccolti da ottobre, meglio di chiunque altro nello stesso periodo. La trasferta contro una Virtus Entella in difficoltà rappresenta un banco di prova importante.

Sfida storicamente complessa invece per il Venezia, atteso sul campo della Reggiana, imbattuta in casa contro i lagunari negli ultimi cinque precedenti. A trascinare i veneti c’è John Yeboah, decisivo con 11 partecipazioni a gol da ottobre.

Zone calde e scontri salvezza: Bari, Carrarese e Sampdoria

A Carrara va in scena una sfida delicata tra Carrarese e Bari, due squadre alla ricerca di punti pesanti. I pugliesi non vincono in trasferta da tre turni e cercano una svolta sotto il profilo offensivo.

Segnali di ripresa arrivano dalla Sampdoria, che ha vinto tre delle ultime sei gare dopo un lungo periodo di difficoltà. I blucerchiati ospitano un Avellino aggrappato ai gol di Tommaso Biasci, già autore di sei reti stagionali.

Südtirol-Spezia e Juve Stabia-Pescara: numeri e tendenze

Il Südtirol affronta lo Spezia in una gara cruciale: gli altoatesini non vincono da 13 partite, mentre i liguri, sotto la guida di Roberto Donadoni, hanno più che raddoppiato la media punti.

Alle 17:15 spazio a Juve Stabia-Pescara: i campani inseguono uno storico quarto clean sheet interno consecutivo, contro un Delfino che non vince in trasferta in Serie BKT dal 2021.

Cesena-Empoli e Mantova-Palermo: bomber e statistiche

In serata riflettori su Cesena-Empoli: il Cavalluccio è imbattuto in casa da cinque gare e domina nei gol segnati negli ultimi 15 minuti. L’Empoli si affida a Marco Nasti, in crescita costante.

Domenica, Palermo cerca continuità contro un Mantova in difficoltà offensiva. I rosanero si affidano al capocannoniere Joel Pohjanpalo, già a quota 12 gol.

Padova-Modena chiude il programma

A chiudere il turno è Padova-Modena. I Canarini, nonostante un periodo complesso, restano la squadra con più reti segnate negli ultimi 30 minuti di gioco. A difendere i pali dei veneti c’è Alessandro Sorrentino, tra i migliori portieri del campionato per percentuale di tiri parati.

Serie BKT: mercato e campo, una seconda parte di stagione tutta da vivere

Il calciomercato di Serie BKT sta già lasciando il segno e la 19ª giornata promette risposte importanti. Tra nuovi innesti, bomber decisivi e incroci ad alta tensione, il campionato cadetto conferma il suo fascino: equilibrio, numeri e storie che rendono ogni weekend imprevedibile.