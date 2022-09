CalcioMercato: Zappacosta all'Atalanta, Correa-Inter si tratta. Torreira in viola, Roma su Zakaria, Milan stringe per Bakayoko

ROMA, 24 AGO - Ancora otto giorni per sognare e poi, non senza un certo sollievo per gli allenatori, il mercato estivo si chiuderà. Il tempo stringe per chi è ancora a caccia di qualche rinforzo ma è anche alleato degli esperti del colpo 'last minute', mentre diverse trattative stanno arrivando al dunque, come quelle per Davide ZAPPACOSTA all'Atalanta e Joaquin CORREA all'Inter.



Il terzino ex Genoa sembrava destinato a volare a Firenze per unirsi alla Viola ma il club nerazzurro è stato più convincente col Chelsea e domani sottoporrà il giocatore alle visite mediche prima della firma. Sempre la Dea sta corteggiando Morten THORSBY della Sampdoria e Sofyan AMRABAT della Fiorentina, due trattative non semplici da chiudere con Ferrero e Commisso.



Altrettanto di non facile limatura l'accordo che l'Inter cerca di chiudere con la Lazio e il suo presidente per portare l'attaccante argentino alla corte di Simone Inzaghi, mentre dalla linea offensiva nerazzurra si sta sfilando Andrea PINAMONTI, destinato ad andare in prestito all'Empoli. Voci insistenti ipotizzano che se sfumasse Correa ci potrebbe essere da parte interista un tentativo per arrivare alla punta della nazionale e del Torino Andrea BELOTTI.



Alla Juventus resta aperto il caso Cristiano Ronaldo, anche se le possibili scelte per il portoghese sono sempre più rare. Allegri intanto guarda ancora a PJANIC e fa un pensierino su NDOMBELÉ.



Chiusa la trattativa per l'arrivo della giovane punta Pietro PELLEGRI, il Milan si guarda ancora intorno ma intanto sta completando l'opera per il ritorno in rossonero di Tiemoue BAKAYOKO, con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma c'è interesse anche per MESSIAS del Crotone. Intanto a Firenze è in dirittura d'arrivo l'operazione per rafforzare la mediana con l'arrivo di Lucas TORREIRA.



L'uruguaiano, rientrato all'Arsenal dopo una stagione all'Atletico Madrid, sembra gradire il ritorno in Serie A e in questo caso verrebbe meno la suggestione-PJANIC circolata nelle ultime ore, mentre potrebbero aprirsi le porte per la cessione di Amrabat, che interessa oltre all'Atalanta anche Torino e Napoli. Da Firenze intanto è partito Pol LIROLA, ceduto a titolo definitivo al Marsiglia.



La Roma, ormai abbandonata la pista XHAKA, ha deviato sul centrocampista del Borussia Moenchengladbach Denis ZAKARIA, gradito a Mourinho, mentre sulla sponda laziale è imminente l'arrivo dal Bordeaux del centrocampista croato Toma BASIC.