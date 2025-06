Tempo di lettura: ~2 min

Calcioscommesse, un tesserato dell'Udinese coinvolto: "Era d'accordo con gli scommettitori"

Come riportato in Tuttosport, si aggiunge un nuovo, clamoroso capitolo alla già intricata vicenda delle scommesse nel mondo del calcio italiano. Questa mattina è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari a quattro persone, tra cui Maduka Okoye, portiere dell'Udinese Calcio, accusate di truffa in concorso ai danni di un bookmaker.

L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Udine e condotta dalla Questura locale, ha preso avvio dopo aver registrato flussi anomali di scommesse legati alla partita di Serie A Lazio-Udinese dell'11 marzo 2024. L'attenzione degli investigatori si è concentrata su puntate particolarmente sospette, molte delle quali indirizzate sull'ammonizione di Okoye, evento quotato a otto volte la posta.

Le indagini e le scoperte

Secondo quanto riportato dalla Questura, le scommesse sospette hanno portato a vincite superiori ai 120mila euro, con giocate effettuate prevalentemente in punti scommessa situati nella provincia di Udine. Gli accertamenti tecnici condotti sui dispositivi elettronici in uso agli indagati hanno contribuito a rafforzare la tesi investigativa.

"Gli elementi raccolti - si legge nella nota della Questura - hanno corroborato l'ipotesi di un accordo illecito tra il calciatore friulano, ammonito al 63° minuto per perdita di tempo, e uno degli scommettitori indagati. Da questo accordo sarebbero poi scaturite ulteriori scommesse da parte di altri due soggetti, anch'essi indagati per concorso nella truffa".

Il peso delle accuse

Le accuse mosse a Okoye e agli altri indagati sono pesantissime e rischiano di avere ripercussioni significative non solo a livello personale, ma anche sull'immagine dell'Udinese Calcio e della Serie A. La Questura parla esplicitamente di "illiceità matrice" delle vincite, lasciando intendere la gravità della condotta e la premeditazione dell'azione.

Conclusioni

Il caso di Maduka Okoye è destinato a far discutere a lungo, alimentando il dibattito sull'integrità nel mondo del calcio e sulle misure necessarie per prevenire il ripetersi di episodi simili. Ora si attende l'evoluzione delle procedure giudiziarie, mentre il mondo sportivo osserva con attenzione e preoccupazione l'ennesima ombra che si abbatte sul campionato italiano.

