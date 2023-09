Cambiamento meteo imminente: ribaltone da caldo estremo a fresco perturbato in 24 ore! Tutti i dettagli. L'ultimo weekend di Agosto vedrà un RIBALTONE METEO improvviso (nel giro di sole 24 ore) che decreterà dell'attuale, lunghissima, fiammata africana! Si passerà rapidamente da un periodo di caldo, estremo ed intenso, ad uno decisamente fresco e perturbato.



Per capire meglio lo scontro che si materializzerà tra l'anticiclone Nerone ed il ciclone Poppea ridisegniamo lo scenario e cerchiamo di individuare le 2 figure meteorologiche principali: NERONE è l’anticiclone che ormai da settimane si estende dal Marocco verso l’Italia centro- settentrionale, coprendo con la sua cappa asfissiante anche Spagna e Francia meridionale. POPPEA (che storicamente fu la seconda moglie dell'imperatore romano Nerone) è il nome che simpaticamente abbiamo dato al ciclone atlantico pronto a tuffarsi verso il Mediterraneo centrale, proveniente dalle Isole Britanniche.



I primi segnali di un cambiamento del tempo inizieranno a farsi sentire già da Sabato 26 Agosto, con dei temporali che si affacceranno sui settori di Nordovest, specialmente su Valle d'Aosta, sulle Alpi piemontesi e lombarde, localmente anche su entroterra ligure. I temporali, anche forti, sono previsti in estensione verso le pianure nelle ore pomeridiano-serali, con possibilità anche di grandinate e raffiche intense di vento, specie sul Piemonte.

Il maltempo si intensificherà ulteriormente nella giornata di Domenica 27 Agosto con il Ciclone Poppea che darà vita a forti piogge e a temporali violenti, accompagnati in qualche caso da grandine grossa (occhio specialmente alla Valle Padana occidentale). Lungo le coste, invece, saranno protagonisti nubifragi, venti forti e mareggiate, che interesseranno inizialmente Liguria e probabilmente l'alta Toscana.

La mappa qui sotto mostra proprio le precipitazioni previste per Domenica 27 Agosto: con il colore giallo sono evidenziate le zone dove sono attesi fino a 40-70 mm di pioggia (equivalenti a 40-70 litri per metro quadrato), mentre in verde quelle dove gli accumuli saranno nell'ordine dei 15-40 mm. Nelle zone colorate in azzurro-blu, infine, le precipitazioni risulteranno più deboli.



Dal punto di vista delle temperature ci attende un autentico tracollo, con i valori massimi che potranno scendere anche di 15-17°C nelle grandi città del Nordovest, ma non si escludono abbassamenti ancora più significativi, nell'ordine di quasi 20°C (specie nei valori massimi).

Si passerà dunque, quasi all'improvviso, da un forte sopra media (di quasi 12-14°C) a un sottomedia di almeno 4-5°C. Un vero e proprio shock termico !



Ciò che accadrà nel weekend sarà il preludio a quanto atteso Lunedì 28 Agosto, quando si registrerà un maltempo forte e diffuso su molte regioni, non solo al Nord, ma anche al Centro. Sono previste piogge intense, temporali e nubifragi con accumuli che potrebbero superare anche i 100-150 mm sulla Liguria centro-occidentale e sul basso Piemonte.



L'anticiclone africano Nerone subirà dunque un duro colpo e si ritirerà verso le regioni meridionali che, almeno per tutto il fine settimana, godranno ancora di un tempo stabile, soleggiato e clima caldo, su valori prettamente estivi. (iLMeteo)

