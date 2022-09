Camera: domani audizione vicepresidente Regione Calabria

CATANZARO, 17 NOV - Mercoledì 18 novembre, alle ore 12,30, la Commissione Affari sociali della Camera svolge, l'audizione, in videoconferenza, di Antonino Spirlì, vicepresidente della Giunta regionale della Calabria, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.

L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv e sul canale satellitare della Camera.