Camere commercio: Crotone, servizi per internazionalizzazione. Finalizzati a supportare le imprese sui mercati esteri.

CROTONE, 10 SET - "Prendono il via i nuovi servizi gratuiti in tema di internazionalizzazione per le imprese della provincia offerti dalla Camera di commercio di Crotone. I nuovi servizi di informazione, formazione, orientamento e assistenza in materia di internazionalizzazione, realizzati nell'ambito del progetto Sostegno all'export, finanziato a valere sul fondo perequativo 2017-2018, sono finalizzati a supportare le imprese potenzialmente esportatrici e occasionalmente esportatrici intenzionate a muovere i primi passi sui mercati internazionali e aiutare le imprese che già abitualmente esportano, a fronteggiare tutte le possibili difficoltà rilevate sui mercati esteri anche in questa fase emergenziale".

Lo riferisce un comunicato della Camera di commercio di Crotone. "Le imprese italiane - ha detto il Presidente dell'Ente Camerale, Alfio Pugliese - operano oggi in uno scenario internazionale altamente complesso e competitivo che le mette costantemente a confronto con tante altre realtà provenienti dal resto del mondo tale situazione è ulteriormente complicata dalla pandemia del Covid-19.

In questa ottica, si rendono necessari una serie di interventi volti a supportare le aziende che intendono avviare i propri processi di internazionalizzazione e quelle che intendono ripartire". "Il progetto Sei, già avviato con la realizzazione di uno Short master sull'internazionalizzazione a cui hanno partecipato le aziende interessate - prosegue il comunicato - terminerà nel prossimo mese di dicembre, articolandosi in più fasi e prevedendo: Servizi di redazione check-up export; Servizi di kick-off export plan; Attività di ricerca di opportunità commerciali sui mercati esteri; Informazione aggiornate su opportunità e rischi nei Paesi esteri; Percorsi formativi/informativi fruibili on-line (webinar); Attività di affiancamento personalizzato (web-mentoring)".