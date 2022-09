Campionati Flag jr: ecco le finaliste! Chiusa la regular season anche per il campionato femminile

Giochi chiusi nei campionati flag junior, che nel weekend hanno concluso la stagione regolare e qualificato le 24 squadre finaliste in U13, U15 e U17. Conclusa anche la fase a gironi del campionato femminile. Per tutti, l’appuntamento è a Grosseto per le finali, dal 29 maggio all’1 giugno.

Game over per i Campionati U13, U15 e U17 flag e per il Campionato Femminile (F3), che nel weekend hanno visto disputare gli ultimi Bowl della stagione regolare. Partite combattute su quasi tutti i campi ed equilibri della vigilia rispettati. Giaguari Torino, Rhinos Milano, Daemons Cernusco e Panthers Parma centrano il bersaglio grosso, qualificando una squadra in ogni categoria, mentre menzione d’onore merita la Legio XIII che a Grosseto porterà ben due formazioni Under 13 e una U17. Ecco il quadro completo delle squadre finaliste:

UNDER 13

Seamen Milano

Lions Bergamo

Giaguari Torino

Daemons Cernusco

Panthers Parma

Legio XIII Roma

Vipers Modena

Legionari Roma

UNDER 15

Rhinos Milano

Aquile Ferrara

Titans Romagna

Daemons Cernusco

Panthers Parma

Lions Bergamo

Grizzlies Roma

Seamen Milano

UNDER 17

Giaguari Torino

Panthers Parma

Skorpions Varese

Rhinos Milano

Daemons Cernusco

Ducks Lazio

Grizzlies Roma

Legio XIII Roma

Sul fronte femminile, le Skorpions Varese chiudono il weekend perfetto del team e si aggiudicano entrambe le partite in programma, contro le Tempeste Busto Arsizio e le Daemons Cernusco, confermando il primo posto nel Girone Nord Ovest. A Trieste, niente da fare per Ranzide e Lions che devono cedere il passo alle Panthers, team che chiude la stagione regolare con solo vittorie a referto. Per tutti i team dell’F3, appuntamento il 29 e 30 maggio alla Principina di Grosseto, per le fasi finali che incoroneranno la squadra Campione d’Italia.

Sempre alla Principina di Grosseto, il 31 maggio/1 giugno Finali Junior e il 2 giugno, raduno delle Nazionali U15 e U17 per definire i roster delle squadre che dovranno difendere i colori azzurri nel Campionato Europeo di categoria che, lo ricordiamo, si disputerà proprio a Grosseto, nella stessa location della Principina, dall’8 all’11 settembre.

Risultati e classifiche: https://www.fidaf.org/campionati/

Ph. Credits: Minotauri Torino