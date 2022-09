Campionato eFemminile: La grinta di Valentina Stranieri e del suo Catanzaro. Serie C in “rosa”

Campionato eFemminile: La grinta di Valentina Stranieri e del suo Catanzaro per il primo campionato eSport della Serie C in “rosa”

CATANZARO, 5 GIU - Ancora pochi giorni e per il Catanzaro Calcio Femminile comincerà una nuova avventura. Una nuova sfida, questa volta alla console, per un gruppo di calciatrici super affiatate e decise a tenere alto il nome del Club calabrese anche nel primo campionato eSport di Calcio Femminile, interamente dedicato alle squadre della terza serie nazionale. L’anno scorso il salto in Serie C dopo tre stagioni da protagoniste nel campionato regionale calabrese. Un traguardo che era stato solo rimandato a causa di motivi lontani dal prato verde e portato a termine con grinta e determinazione. Grinta sì e tanta, la stessa che si può chiaramente percepire nelle parole di Valentina Stranieri, centrocampista, vera combattente sul campo in erba e capitano del team eSport giallorosso che affronterà il campionato ai nastri di partenza: “Dobbiamo tanto alla nostra Società, al mister e a noi stesse per non esserci mai arrese di fronte a niente. Il salto di categoria ci ha inizialmente costretto a nuovi equilibri e non è stato affatto semplice. Lo sapevamo e abbiamo lavorato con cuore e dedizione per restare dove eravamo arrivate con tanti sacrifici. Con il trascorrere delle giornate – racconta la ventunenne Valentina - il gruppo ha preso sempre più consapevolezza dei propri mezzi, raggiungendo un oinvidiabile stato di forma. Senza l'emergenza Coronavirus sono certa che avremmo chiuso la stagione ancor più in alto in classifica regalando un’altra soddisfazione ai nostri magnifici tifosi”. Uno stop forzato che, in effetti, ha interrotto un cammino davvero eccellente delle giallorosse. Prima che il coronavirus ci mettesse lo zampino, il Catanzaro Femminile veniva infatti da ben quattro vittorie consecutive ed occupava il nono posto in classifica ma soprattutto, l’aria era quella di non accontentarsi.

Ad affrontare questo primo campionato eSport, oltre a Valentina Stranieri, si alterneranno al joypad le compagne della prima squadra catanzarese: Cardone Federica, 22 anni, attaccante; Dardano Giusy, 19 anni, terzino; Moscatello Alessia, 18 anni, centrocampista; Rania Giada, 17 anni, difensore e Verrino Giulia, 16 anni, attaccante. “Vivo a Decollatura (CZ) – conclude Capitan Stranieri - ed è per me un onore rappresentare i colori del Catanzaro Calcio Femminile, unica squadra calabrese a disputare un campionato nazionale di calcio a 11 femminile. Un onore farne parte sul campo e rappresentarlo anche in questo campionato eSport su Fifa. La nostra disciplina è ormai una realtà che sta prendendo sempre più piede e spero che questa iniziativa possa dargli ancor più visibilità”.

https://esport.lnd.it/it/esport

#eFemminile #LND