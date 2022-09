Campionato eSerieD. Round 2 – Vastese: Francesco Esposito, capitano in campo e nella eSerie D

CHIETI 5 GIU - Nel nostro viaggio alla scoperta delle squadre di eSerieD troviamo la prima coincidenza interessante. A guidare il team della eVastese c’è Francesco Esposito capitano degli abruzzesi anche nel rettangolo verde. Le sue impressioni dopo le prime quattro giornate:” L’esperienza sta andando alla grande, c’è grande entusiasmo e soprattutto ci stiamo divertimento come matti. Ovviamente essendo il capitano in prima squadra è stato facile ricoprire questo ruolo anche in Fifa, mi aiuta l’esperienza e il senso di responsabilità verso la squadra e tutta la piazza. E’ una competizione meno stressante della D, per fortuna, ma ci teniamo a fare bella figura per la società e per noi. Il nostro obiettivo è arrivare in zona playoff e per ora le cose stanno andando discretamente bene”.

La squadra si sta conoscendo partita dopo partita, emergono i valori:”Io ci metto l’entusiasmo e la passione ma ammetto di non essere un esperto di play. I più bravi della nostra squadra sono Cavuoti e Brunetti, per il resto siamo sullo stesso livello. Alcuni con il joypad giocano nella stessa posizione che ricoprono in campo, altri ne approfittano per cambiare ruolo seguendo le proprie ispirazioni. Per me non è un problema, ricopro tutti i ruoli di centrocampo sul terreno di gioco, mi adatto anche nella eSerieD”. La Vastese sta cercando di trovare la classica “quadratura del cerchio”, un obiettivo di Francesco non così semplice come sembra. “Cerchiamo di fare azioni manovrate ma non è facile... in queste prime partite la maggior parte dei gol sono venuti per merito del singolo... solo la rete che ho fatto io alla prima giornata è stata una serie di scambi in cui siamo stati coinvolti tutti e cinque ed è stata una bella azione che ho finalizzato in area di rigore. Dobbiamo migliorare in zona gol, per ora Cavuoti ha segnato due reti, una per me e per Brunetti”.

Il capitano classe 1992 fa da chioccia a una squadra molto giovane che può migliorare, tutti ragazzi tra i 19 ed i 16 anni: Domenico Cardinale, Nicolò Cavuoti, Angelo Brunetti, Romolo Bonami, Jacopo Artese, Matteo Bonacci e Sante Quirico Lombardo. Tutti con la maglia della Vastese tatuata addosso…ma c’è un intruso….Nicolò, ora al Cagliari Primavera, ha voluto riabbracciare i suoi ex compagni almeno virtualmente…potere della eSerieD!

